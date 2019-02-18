Кандидатам, которые передумали, залоги не вернут - ЦИК

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Понедельник, 18 февраля 2019, 14:03

Кандидаты в президенты, которые откажутся от участия в выборах, не получат назад залоги в 2,5 миллиона гривен, внесенные ими в Центральную избирательную комиссию.

Об этом говорится в ответе секретариата Центральной избирательной комиссии на запрос "Украинской правды".

"Денежный залог возвращается субъекту ее внесения (политической партии или кандидату на пост президента Украины) в случае, если соответствующий кандидат признан избранным президентом Украины или включен в избирательный бюллетень для повторного голосования. В других случаях денежный залог не возвращается и перечисляется в государственный бюджет Украины", - объясняет комиссия.

По ее данным, такое требование содержится в статье 49 Закона Украины "О выборах президента Украины".

Кроме того, говорят в ЦИК, залоги возвращаются и тем заявителям, которым отказали в регистрации кандидатом. Это происходит в пятидневный срок с момента принятия соответствующего решения.

В комиссии отметили, что любой кандидат может отказаться от баллотирования в президенты не позднее чем за 23 дня до дня выборов, но в этом случае залог ему уже не вернут.

 

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Напомним:

  • Ранее в ЦИК заявляли обратное - говорили, что зарегистрированные кандидаты, которые откажуться от участия в выборах, получат назад свои залоги.
  • Выборы в президенты состоятся 31 марта. В них примут участие 44 кандидата.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019


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