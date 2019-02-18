Мангер вернулся на работу

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Понедельник, 18 февраля 2019, 15:08

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел на работу после того, как его арестовали и отпустили под залог.

Об этом сообщает пресс-служба областного совета в Facebook.

По ее данным, в понедельник, 18 февраля, Мангер уже провел аппаратное совещание, на котором рассматривали "программу борьбы с онкологическими заболеваниями".

 

"Мы, собственно, все и пришли сюда, чтобы плодотворно работать. Ежедневно информируйте меня о ситуации в онкодиспансере", - поручил он подчиненным.

Кроме того, говорится в сообщении, Мангер заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю.

 

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Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Позже его адвокат внес за него залог, и глава облсовета вышел на свободу.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк убийство Херсонская область


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