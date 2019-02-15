За Мангера внесли 2,5 миллиона залога

За главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Дмитрий Ильченко.

Он отметил, что заплатил за подзащитного лично.

"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов", – утверждает защитник.

Ильченко пояснил, что решил внести залог лично, чтобы избежать "очередной волны домыслов от Доценко и Ко (сотрудник СБУ – УП) по поводу денег".

Адвокат также обнародовал квитанцию о внесении залога.

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