Председателю Херсонского облсовета объявили подозрение в организации убийства Гандзюк
Председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом 11 февраля сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
"В начале июля 2018 Мангер, руководствуясь личной неприязнью, которая возникла в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности, направленной на получение преступных доходов, контролируемых и координируются представителями криминального среды Херсонской области ", - говорится в тексте подозрения.
Сообщается, что подозрение лично вручил заместитель генпрокурора Юрий Столярчук.
Мангеру инкриминируют совершение преступлений по ч.3 ст. 27 (виды соучастников - организатор преступления), п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что для вручения подозрения в Херсон выехала группа процессуальных руководителей ГПУ и следователей СБУ.
"Подозрение вручено по месту жительства Мангера, проводятся следственные действия, обыски", - написала Сарган.
По ее словам, относительно Мангера будут приниматься меры для доставки в Печерский райсуд Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним:
- За неделю до нападения на активистку Екатерину Гандзюк юрист председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
- После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
- 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
- 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
- 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.