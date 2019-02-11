Председателю Херсонского облсовета объявили подозрение в организации убийства Гандзюк
Председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение по организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом 11 февраля сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.
"В начале июля 2018 Мангер, руководствуясь личной неприязнью, которая возникла в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности, направленной на получение преступных доходов, контролируемых и координируются представителями криминального среды Херсонской области ", - говорится в тексте подозрения.
Сообщается, что подозрение вручил заместитель генпрокурора Юрий Столярчук.
Мангеру объявили подозрение в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 УК.
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Напомним:
- За неделю до нападения на активистку Екатерину Гандзюк юрист председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" ВладиславомМангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
- После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
- 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
- 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
- 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
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