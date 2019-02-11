Председателю Херсонского облсовета объявили подозрение в организации убийства Гандзюк

Председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение по организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом 11 февраля сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В начале июля 2018 Мангер, руководствуясь личной неприязнью, которая возникла в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности, направленной на получение преступных доходов, контролируемых и координируются представителями криминального среды Херсонской области ", - говорится в тексте подозрения.

Сообщается, что подозрение вручил заместитель генпрокурора Юрий Столярчук.

Мангеру объявили подозрение в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 УК.

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