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Председателю Херсонского облсовета объявили подозрение в организации убийства Гандзюк

Понедельник, 11 февраля 2019, 09:26
Владислав Мангер

Председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом 11 февраля сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"В начале июля 2018 Мангер, руководствуясь личной неприязнью, которая возникла в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности, направленной на получение преступных доходов, контролируемых и координируются представителями криминального среды Херсонской области ", - говорится в тексте подозрения.

Сообщается, что подозрение лично вручил заместитель генпрокурора Юрий Столярчук.

Мангеру инкриминируют совершение преступлений по ч.3 ст. 27 (виды соучастников - организатор преступления), п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что для вручения подозрения в Херсон выехала группа процессуальных руководителей ГПУ и следователей СБУ.

"Подозрение вручено по месту жительства Мангера, проводятся следственные действия, обыски", - написала Сарган.

По ее словам, относительно Мангера будут приниматься меры для доставки в Печерский райсуд Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Напомним:

  • За неделю до нападения на активистку Екатерину Гандзюк юрист председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
  • После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
  • 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
  • Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
  • 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкГенпрокуратураубийствоактивисты
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