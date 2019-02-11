Председателю Херсонского облсовета объявили подозрение в организации убийства Гандзюк

Председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом 11 февраля сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"В начале июля 2018 Мангер, руководствуясь личной неприязнью, которая возникла в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности, направленной на получение преступных доходов, контролируемых и координируются представителями криминального среды Херсонской области ", - говорится в тексте подозрения.

Сообщается, что подозрение лично вручил заместитель генпрокурора Юрий Столярчук.

Мангеру инкриминируют совершение преступлений по ч.3 ст. 27 (виды соучастников - организатор преступления), п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что для вручения подозрения в Херсон выехала группа процессуальных руководителей ГПУ и следователей СБУ.

"Подозрение вручено по месту жительства Мангера, проводятся следственные действия, обыски", - написала Сарган.

По ее словам, относительно Мангера будут приниматься меры для доставки в Печерский райсуд Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: