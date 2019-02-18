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На приговор Януковичу подали апелляцию

Понедельник, 18 февраля 2019, 14:31
На приговор Януковичу подали апелляцию

Адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на решение Оболонского райсуда Киева, которым экс-президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

По ее словам, обжалование состоялось в понедельник, 18 февраля. Теперь дело направят в Киевский апелляционный суд.

Пресс-секретарь уточнила, что пересмотр приговора начнется не ранее, чем через 30 дней после оглашения приговора, чтобы дать возможность подать апелляции и платным адвокатам Януковича.

В то же время один из платных адвокатов экс-президента Виталий Сердюк написал в Facebook, что Юрий Рябовол "не уполномочен представлять интересы Виктора Януковича, в т.ч. подавать апелляцию".

"Четвертый Президент Украины отказался от его услуг еще 14 августа 2018 года поскольку данный адвокат игнорировал позицию Виктора Януковича по делу о потере Крыма и действовал в интересах Генеральной прокуратуры Украины", - напоминает Сердюк.

Напомним:

  • 24 января Оболонский суд огласил приговор, которым заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и наказал 13-ю годами лишения свободы.
  • Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести в Украину войска.
  • Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.
  • Когда суд увидел, что платные адвокаты затягивают рассмотрение дела, он назначил Януковичу государственного адвоката Юрия Рябовола.
  • На последнем заседани экс-президент не вышел не связь для объявления своего последнего слова, и коллегия судей удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.
  • Янукович также фигурирует в других уголовных процессах, которые сейчас находятся на стадии следствия. Это, в частности, незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, многочисленные экономические преступления и прочее.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Януковичсуд
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