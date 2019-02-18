Аквалангисты утопили бюст Ленина в карьере под Днепром

Группа дайверов опустила бюст Владимира Ленина на дно затопленного карьера в селе Новониколаевка Днепропетровской области.

Соответствующие фото и видео в Facebook опубликовал инструктор по подводному плаванию Андрей Воробьев.

"Мы с него, сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубине", - написал Воробьев.

Бюсту дорисовали бородку, усы и надели на Ленина желтую бандану и опустили на глубину почти 35 метров.

По словам дайвера, отныне Ленин стал "любовью глубины".

Затопленный карьер превратился в подводный парк для украинских дайверов, на его базе подводники тренируются.

Глубина карьера местами достигает 46-47 метров.

ФОТО: АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ

До этого в него спустили автомобиль, мотоцикл, кабину "Камаза", пивной павильон, автоцистерну и автобус.

По словам дайверов, их цель создать в Украине полноценный комфортабельный дайв-центр.

Напомним: