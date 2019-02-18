Аквалангисты утопили бюст Ленина в карьере под Днепром
Группа дайверов опустила бюст Владимира Ленина на дно затопленного карьера в селе Новониколаевка Днепропетровской области.
Соответствующие фото и видео в Facebook опубликовал инструктор по подводному плаванию Андрей Воробьев.
"Мы с него, сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубине", - написал Воробьев.
Бюсту дорисовали бородку, усы и надели на Ленина желтую бандану и опустили на глубину почти 35 метров.
По словам дайвера, отныне Ленин стал "любовью глубины".
Затопленный карьер превратился в подводный парк для украинских дайверов, на его базе подводники тренируются.
Глубина карьера местами достигает 46-47 метров.
До этого в него спустили автомобиль, мотоцикл, кабину "Камаза", пивной павильон, автоцистерну и автобус.
По словам дайверов, их цель создать в Украине полноценный комфортабельный дайв-центр.
Напомним:
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