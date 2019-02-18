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Аквалангисты утопили бюст Ленина в карьере под Днепром

Понедельник, 18 февраля 2019, 15:58
Аквалангисты утопили бюст Ленина в карьере под Днепром

Группа дайверов опустила бюст Владимира Ленина на дно затопленного карьера в селе Новониколаевка Днепропетровской области.

Соответствующие фото и видео в Facebook опубликовал инструктор по подводному плаванию Андрей Воробьев.

"Мы с него, сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубине", - написал Воробьев.

Бюсту дорисовали бородку, усы и надели на Ленина желтую бандану и опустили на глубину почти 35 метров.

По словам дайвера, отныне Ленин стал "любовью глубины".

Затопленный карьер превратился в подводный парк для украинских дайверов, на его базе подводники тренируются.

Глубина карьера местами достигает 46-47 метров. 

 
ФОТО: АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ

До этого в него спустили автомобиль, мотоцикл, кабину "Камаза", пивной павильон, автоцистерну и автобус.

По словам дайверов, их цель создать в Украине полноценный комфортабельный дайв-центр.

Напомним: 

  • В Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".
  • На всей территории страны запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".
  • Нарушение закона карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Украинская правда

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Темы: ЛенинДнепрДнепропетровская область
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