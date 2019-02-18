Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Павла Гриба привезли на суд с температурой - отец политзаключенного

Понедельник, 18 февраля 2019, 20:54

Политзаключенного Павла Гриба доставили на судебное заседание с повышенной температурой.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб, передает "Укринформ".

"Сегодня Паша приехал на заседание суда с температурой. Но он сказал, что готов присутствовать на заседании и готов отвечать на те вопросы, которые будут ему поставлены. Уже Притула (свидетель по делу, украинский профессор Василий Притула - ред.) приехал, которого он знает с трех лет, который его постоянно лечил. Но судебное заседание не состоялось. Я считаю, это целенаправленной и подготовленной акцией со стороны российской стороны", - отметил он.

Игорь Гриб добавил, что на судебное заседание не явился представитель прокуратуры и переводчик - и таким образом "сорвали" заседание.

Напомним:

  • А Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.

Темы: политзаключенныеРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
политзаключенные
Умер украинский диссидент Василий Овсиенко
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: