Павла Гриба привезли на суд с температурой - отец политзаключенного

Политзаключенного Павла Гриба доставили на судебное заседание с повышенной температурой.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб, передает "Укринформ".

"Сегодня Паша приехал на заседание суда с температурой. Но он сказал, что готов присутствовать на заседании и готов отвечать на те вопросы, которые будут ему поставлены. Уже Притула (свидетель по делу, украинский профессор Василий Притула - ред.) приехал, которого он знает с трех лет, который его постоянно лечил. Но судебное заседание не состоялось. Я считаю, это целенаправленной и подготовленной акцией со стороны российской стороны", - отметил он.

Игорь Гриб добавил, что на судебное заседание не явился представитель прокуратуры и переводчик - и таким образом "сорвали" заседание.

Напомним: