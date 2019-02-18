Павла Гриба привезли на суд с температурой - отец политзаключенного

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Понедельник, 18 февраля 2019, 21:54

Политзаключенного Павла Гриба доставили на судебное заседание с повышенной температурой.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб, передает "Укринформ".

"Сегодня Паша приехал на заседание суда с температурой. Но он сказал, что готов присутствовать на заседании и готов отвечать на те вопросы, которые будут ему поставлены. Уже Притула (свидетель по делу, украинский профессор Василий Притула - ред.) приехал, которого он знает с трех лет, который его постоянно лечил. Но судебное заседание не состоялось. Я считаю, это целенаправленной и подготовленной акцией со стороны российской стороны", - отметил он.

Игорь Гриб добавил, что на судебное заседание не явился представитель прокуратуры и переводчик - и таким образом "сорвали" заседание.

Напомним:

  • А Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.

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Темы: политзаключенные Росcия суд


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