Суд продлил арест "экс-главе Минздрава" Крыма, обвиняемому в госизмене

Днепровский райсуд Киева 18 февраля на 2 месяца продлил арест бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в государственной измене и сепаратизме.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что вопрос о продлении ареста возбудила судья Мирослава Марченко.

"В ответ адвокат Валентин Рыбин, который защищает Михальчевского, подал ходатайство об отводе судей.

Он обосновал необходимость такого шага тем, что судейская коллегия, по его мнению, продемонстрировала предвзятость, когда поставила вопрос продления ареста вместо прокурора. Заслушав защитника, судьи отклонили его ходатайство о своем отводе", - говорится в сообщении.

Прокурор Роман Мурачев попросил оставить обвиняемого в СИЗО.

Он заявил, что продлить арест необходимо, поскольку обвинения в адрес Михальчевского являются обоснованными.

Адвокат бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Рыбин подал альтернативное ходатайство и попросил перевести его клиента под домашний арест.

"Рыбин обосновал ходатайство тем, что показания свидетелей и рассмотрены материалы дела не подтверждают вины его клиента.

Сам Михальчевский также попросил отпустить его под домашний арест и среди прочего заявил, что в СИЗО ему "не оказывают надлежащую медицинскую помощь", - пишет "Крым.Реалии".

Подчеркивается, что судья Марченко отклонила ходатайство защиты и оставила Михальчевского в СИЗО до 18 апреля.

"Она зачитала лишь резолютивную часть решения, поэтому на основании чего оно было принято - пока неизвестно. Полный текст решения будет зачитано позже", - отмечает издание.

Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.

Напомним: