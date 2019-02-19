Суд продлил арест "экс-главе Минздрава" Крыма, обвиняемому в госизмене
Днепровский райсуд Киева 18 февраля на 2 месяца продлил арест бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в государственной измене и сепаратизме.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Отмечается, что вопрос о продлении ареста возбудила судья Мирослава Марченко.
"В ответ адвокат Валентин Рыбин, который защищает Михальчевского, подал ходатайство об отводе судей.
Он обосновал необходимость такого шага тем, что судейская коллегия, по его мнению, продемонстрировала предвзятость, когда поставила вопрос продления ареста вместо прокурора. Заслушав защитника, судьи отклонили его ходатайство о своем отводе", - говорится в сообщении.
Прокурор Роман Мурачев попросил оставить обвиняемого в СИЗО.
Он заявил, что продлить арест необходимо, поскольку обвинения в адрес Михальчевского являются обоснованными.
Адвокат бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Рыбин подал альтернативное ходатайство и попросил перевести его клиента под домашний арест.
"Рыбин обосновал ходатайство тем, что показания свидетелей и рассмотрены материалы дела не подтверждают вины его клиента.
Сам Михальчевский также попросил отпустить его под домашний арест и среди прочего заявил, что в СИЗО ему "не оказывают надлежащую медицинскую помощь", - пишет "Крым.Реалии".
Подчеркивается, что судья Марченко отклонила ходатайство защиты и оставила Михальчевского в СИЗО до 18 апреля.
"Она зачитала лишь резолютивную часть решения, поэтому на основании чего оно было принято - пока неизвестно. Полный текст решения будет зачитано позже", - отмечает издание.
Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.
Напомним:
- Петр Михальчевский находится под стражей с 8 января 2018 года: сначала он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор.
- В июне расследование по делу экс-министра было завершено, сейчас его рассматривает Днепровский районный суд Киева.
- Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта до июня 2014 год после аннексии Крыма Россией.
- Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.
- Сам Михальчевский признает, что работал "министром здравоохранения", но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его выбирала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.
- 5 июля 2018 года вице-спикер Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев готов обменять Михальчевского на украинских заключенных, содержащихся в российских СИЗО и колониях. В ответ Михальчевский заявил, что против участия в таком обмене.
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