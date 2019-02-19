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Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газа

Вторник, 19 февраля 2019, 02:35
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие 5 лет благодаря открытию доступа к украинским недрам.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Укринформ".

"У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему - доступ к украинским недрам.

Я считаю, что в ближайшие 5 лет этот открытый доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине", - подчеркнул премьер.

Напомним: 

В 2018 году импорт газа сократился по сравнению с 2017 годом на 24,8% – с 14,1 миллиарда кубических метров до 10,6 миллиарда кубометров.

По итогам 2018 доходы Украины от транзита природного газа превысили расходы на его импорт на 500 миллионов долларов.

В январе Государственная служба геологии и недр выставила новые лоты по продаже разрешений на пользование недрами через электронную площадку "Украинской энергетической биржи".

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Темы: Гройсмангаз
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