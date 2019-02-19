Трамп рассматривает 4 кандидатуры на должность посла США в ООН - СМИ

После того, как Хизер Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру на должность постпреда США в ООН, президент Дональд Трамп выбирает номинанта среди 4 основных кандидатов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Трамп рассматривает четырех основных кандидатов на пост следующего посла в ООН: партнера Goldman Group Inc. Дину Пауэлл, нынешних послов в Германии и Канаде - Ричарда Гринелла и Келли Крафт - и экс-кандидата в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса", - пишет информагентство.

Источники в Белом доме заявили, что не исключается возможность назначения на должность дочери президента Иванки Трамп, которая сейчас является советником Белого дома.

Напомним: