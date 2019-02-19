Трамп рассматривает 4 кандидатуры на должность посла США в ООН - СМИ

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Вторник, 19 февраля 2019, 05:24

После того, как Хизер Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру на должность постпреда США в ООН, президент Дональд Трамп выбирает номинанта среди 4 основных кандидатов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Трамп рассматривает четырех основных кандидатов на пост следующего посла в ООН: партнера Goldman Group Inc. Дину Пауэлл, нынешних послов в Германии и Канаде - Ричарда Гринелла и Келли Крафт - и экс-кандидата в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса", - пишет информагентство.

Источники в Белом доме заявили, что не исключается возможность назначения на должность дочери президента Иванки Трамп, которая сейчас является советником Белого дома.

Напомним: 

  • Хизер Нойерт, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН, сняла с рассмотрения свою кандидатуру.
  • В декабре Трамп предложил назначить пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на должность нового посла Соединенных Штатов в ООН вместо Никки Хейли. Но ее кандидатура так и не была внесена на рассмотрение Сенатом.
  • 9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу. 31 декабря завершился ее срок полномочий.

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Темы: Трамп США ООН


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