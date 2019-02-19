Порошенко закрепил изменения в Конституции по ЕС и НАТО

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Вторник, 19 февраля 2019, 13:14

Президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Он сделал это на внеочередном заседании Верховной Рады, посвященном 5-летию российской агрессии против Украины.

Порошенко поставил свою подпись торжественно: с обеих сторон от него стояли спикер ВР Андрей Парубий и премьер Владимир Гройсман, а наблюдал за этим присутствующий в зале президент Европейского Совета Дональд Туск.

Во время своего выступления с трибуны парламента президент заявил, что задача Украины заключается в том, чтобы не позднее 2023 года подать заявку на членство в ЕС и получить план действий по членству в НАТО.

Согласно пояснительной записке, закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО будет "мобилизовать украинское общество и украинскую власть и способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО".

Отмечается, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не требует проведения всеукраинского референдума.

"Принятие закона будет способствовать реализации европейского и евроатлантического выбора из-за расширения и углубления сотрудничества Украины с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического договора до получения полноправного членства, укреплению национальной безопасности нашего государства, приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в пояснительной записке.

В частности, принятием закона нардепы дополнили преамбулу Конституции словам о подтверждении "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины", а статьи Основного закона словами, что к полномочиям президента, Верховной Рады Кабмина относятся также обеспечение реализации курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Напомним:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037 в целом проголосовали 334 депутата.
  • Президент Петр Порошенко в разговоре с немецкими СМИ заявил, что Украина уже в ближайшее время вступит в НАТО и Евросоюз.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ЕС НАТО Порошенко законодательство


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