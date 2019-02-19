Марчук рассказал, как проходят беседы с Грызловым в Минске

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук заявляет, что переговоры в Минске с представителем РФ Борисом Грызловым проходят в достаточно откровенном формате.

Об этом он сказал во время заседания парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины, сообщает "Укринформ".

"Когда сейчас, проводя переговоры в Минске... А они, кстати, начинаются при участии представителя Украины, представителя России и только модератора ОБСЕ – больше никого нет. И именно там говорится откровенно. Поскольку и я, и господин Грызлов давно знаем друг друга, мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее", - сказал Марчук.

Он добавил, что представителей ОРДО-ОРЛО приглашают только, "когда исчерпывается на таком уровне переговорный процесс".

"То есть Трехсторонняя контактная группа – это переговоры в формате "Украина – Россия – ОБСЕ ", а ОРДЛО приглашается, если есть проблема. А дальше там уже идет большой стол переговоров. Когда приводишь примеры (невыполнение договоренностей – ред.), которые записаны и подписаны российской стороной, а их – около десятка, то представитель РФ отвечает, что мол, такая сложилась ситуация", - рассказал Марчук.

Он также напомнил, что в 2014 году международная коалиция приложила очень много усилий, чтобы остановить российскую агрессию.

"И мы хорошо помним, когда в том же 2014 году благодаря этим усилиям были остановлены активные боевые действия наступательного характера, и была установлена, как ее называют, контактная линия, а я ее называю де-факто линия фронта, длиной 426 км", - сказал Марчук.

Также он добавил, что хорошо помнит, как через четыре месяца после подписания документов в Минске Россия нарушила все договоренности и "начала активные наступательные действия, заняла Дебальцево и фактически заняла 1642 кв. км украинской территории и важный железнодорожный пункт "Дебальцево"".

По мнению Марчука, кроме мощных Вооруженных сил, важным оружием в борьбе с РФ для Украины остается единство общества.

"Самое главное оружие в войне с Россией, кроме, безусловно, Вооруженных сил, – единство нашего украинского общества. В Минске помогает то, что ты знаешь, что тот, кто против тебя, понимает, что у тебя за плечами мощные Вооруженные силы и консолидированная украинская нация. А самое главное – нам помогает то, что мы полностью убеждены, что Украина победит", - добавил Марчук.