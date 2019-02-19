Вслед за горсоветом Николаева с обысками пришли в "Облтеплоэнерго"
Правоохранители проводят следственные действия в компании "Николаевоблтеплоэнерго".
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.
По ее данным, следственные действия проходят в рамках дела, связанного с департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.
"Данные меры не связаны с деятельностью ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Предприятие работает в штатном режиме", - отмечают энергетики.
Директор "Николаевоблтелпоэнерго" Николай Логвинов в комментарии местному изданию "НикВести" уточнил, что полиция проводит на предприятии обыски.
По его словам, следователи проводят выемку документов, связанных с разработкой схемы теплоснабжения города, которой занимался департамент энергоэффективности горсовета.
"Да, сейчас на предприятии ведутся обыски. Есть решение суда, следователи пришли по поводу вчерашних обысков в департаменте энергоэффективности в рамках создания схемы теплоснабжения города", - заявил он.
Напомним:
- 18 февраля полиция проводила обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета Николаева.
- Должностным лицам горсовета инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и факты растраты чужого имущества.
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