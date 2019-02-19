Вслед за горсоветом Николаева с обысками пришли в "Облтеплоэнерго"

Правоохранители проводят следственные действия в компании "Николаевоблтеплоэнерго".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.

По ее данным, следственные действия проходят в рамках дела, связанного с департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

"Данные меры не связаны с деятельностью ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Предприятие работает в штатном режиме", - отмечают энергетики.

Директор "Николаевоблтелпоэнерго" Николай Логвинов в комментарии местному изданию "НикВести" уточнил, что полиция проводит на предприятии обыски.

По его словам, следователи проводят выемку документов, связанных с разработкой схемы теплоснабжения города, которой занимался департамент энергоэффективности горсовета.

"Да, сейчас на предприятии ведутся обыски. Есть решение суда, следователи пришли по поводу вчерашних обысков в департаменте энергоэффективности в рамках создания схемы теплоснабжения города", - заявил он.

Напомним: