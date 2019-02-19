Вслед за горсоветом Николаева с обысками пришли в "Облтеплоэнерго"

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Вторник, 19 февраля 2019, 15:39

Правоохранители проводят следственные действия в компании "Николаевоблтеплоэнерго".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.

По ее данным, следственные действия проходят в рамках дела, связанного с департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

"Данные меры не связаны с деятельностью ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Предприятие работает в штатном режиме", - отмечают энергетики.

Директор "Николаевоблтелпоэнерго" Николай Логвинов в комментарии местному изданию "НикВести" уточнил, что полиция проводит на предприятии обыски.

По его словам, следователи проводят выемку документов, связанных с разработкой схемы теплоснабжения города, которой занимался департамент энергоэффективности горсовета.

"Да, сейчас на предприятии ведутся обыски. Есть решение суда, следователи пришли по поводу вчерашних обысков в департаменте энергоэффективности в рамках создания схемы теплоснабжения города", - заявил он.

Напомним:

  • 18 февраля полиция проводила обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета Николаева.
  • Должностным лицам горсовета инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и факты растраты чужого имущества.

Украинская правда

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Темы: Николаев криминал полиция


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