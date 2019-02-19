Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

AI о состоянии дел относительно Майдана: Это позор украинского судопроизводства

Вторник, 19 февраля 2019, 14:49
AI о состоянии дел относительно Майдана: Это позор украинского судопроизводства

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что украинская власть за пять лет не смогла эффективно расследовать преступления, совершенные во время Евромайдана 2013-2014 годов.

Об этом на годовщину расстрелов на Майдане сообщает пресс-центр правозащитников.

"Пять лет - это более чем достаточное время для восстановления справедливости. Но для большинства жертв, пострадавших от рук украинской полиции, справедливость до сих пор недоступна", - заявил старший директор офиса генсекретаря Amnesty International Колм О’Куанахайн.

По его словам, украинские "политики неоднократно давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя".

"Через год после тех событий мы опубликовали отчет "Украина: год после Майдана - с правосудием затягивают, в правосудии отказывают". Пять лет прошло, но название отчета и до сих пор точно соответствует реалиям. Это позор для украинской системы уголовного судопроизводства", - утверждает он.

Правозащитники призвали украинскую власть приложить усилия для расследования убийств на Майдане.

"Власть должна защитить следователей от политического давления, а также предоставить им ресурсы и полномочия, необходимые для выполнения их задач", - говорится в сообщении.

В частности, в Amnesty International призвали обеспечить возможность для осуществления следственного эксперимента с воспроизведением событий расстрела на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

19 февраля начальник управления спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих на Майдане в 2013-2014 гг. не завершилось, потому что нет поддержки власти и правоохранительных органов.

Всего в стране расследуется 4700 эпизодов преступлений против участников Майдана, 442 лицам сообщено о подозрении, относительно 289 - дела направили в суд, 13 человек находятся под стражей, суд признал виновными 52 человек, всего 9 приговорены к лишению свободы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданЕвромайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: