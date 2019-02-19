AI о состоянии дел против Майдана: Это позор украинского судопроизводства

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Вторник, 19 февраля 2019, 15:49

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что украинская власть за пять лет не смогла эффективно расследовать преступления, совершенные во время Евромайдана 2013-2014 годов.

Об этом на годовщину расстрелов на Майдане сообщает пресс-центр правозащитников.

"Пять лет - это более чем достаточное время для восстановления справедливости. Но для большинства жертв, пострадавших от рук украинской полиции, справедливость до сих пор недоступна", - заявил старший директор офиса генсекретаря Amnesty International Колм О’Куанахайн.

По его словам, украинские "политики неоднократно давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя".

"Через год после тех событий мы опубликовали отчет "Украина: год после Майдана - с правосудием затягивают, в правосудии отказывают". Пять лет прошло, но название отчета и до сих пор точно соответствует реалиям. Это позор для украинской системы уголовного судопроизводства", - утверждает он.

Правозащитники призвали украинскую власть приложить усилия для расследования убийств на Майдане.

"Власть должна защитить следователей от политического давления, а также предоставить им ресурсы и полномочия, необходимые для выполнения их задач", - говорится в сообщении.

В частности, в Amnesty International призвали обеспечить возможность для осуществления следственного эксперимента с воспроизведением событий расстрела на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

19 февраля начальник управления спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих на Майдане в 2013-2014 гг. не завершилось, потому что нет поддержки власти и правоохранительных органов.

Всего в стране расследуется 4700 эпизодов преступлений против участников Майдана, 442 лицам сообщено о подозрении, относительно 289 - дела направили в суд, 13 человек находятся под стражей, суд признал виновными 52 человек, всего 9 приговорены к лишению свободы.

Украинская правда

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Темы: Майдан Евромайдан


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