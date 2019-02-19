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Экс-нардепу выплатят 9,6 тыс за "душевные страдания" из-за обвинения в сепаратизме

Вторник, 19 февраля 2019, 16:00
Экс-нардепу выплатят 9,6 тыс за душевные страдания из-за обвинения в сепаратизме

Верховный суд постановил выплатить 9600 гривен морального ущерба бывшему народному депутату от фракции Партии регионов Владимиру Медянику за его незаконное задержание и сообщение о подозрении в сепаратизме.

Об этом свидетельствует постановление ВС, обнародованное в Едином реестре судебных решений.

Как свидетельствует документ, Медяник судился с Генеральной прокуратурой и Государственной казначейской службой, требуя выплатить ему 1 миллион гривен морального ущерба за "длительные душевные страдания".

В частности истец мотивировал свое требование тем, что ему "в результате незаконных действий работников ГПУ был причинен моральный вред, проявившееся в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья".

Вместе с тем суд первой инстанции постановил выплатить Медянику 9600 грн, исходя из минимальной заработной платы на момент принятия решения, которая составляла 3200 грн.

Медяник подал апелляцию, но проиграл ее. В то же время Госказначейство подало жалобу в Верховный суд с просьбой отменить взыскание средств.

Теперь Верховный суд оставил ассационную жалобу без удовлетворения и постановил выплатить Медянику 9600 гривен морального ущерба.

Напомним:

  • 7 августа 2016 года в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова задержали экс-нардепа Медяника.
  • Его подозревали в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.
  • 8 августа 2016 года Печерский райсуд Киева арестовал Медяника.
  • 24 октября дело против Медяника закрыли из-за отсутствия доказательств виновности последнего.

Валентина Романенко, УП

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Темы: сепаратизмГенпрокуратурасуд
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