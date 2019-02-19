Экс-нардепу выплатят 9,6 тыс за "душевные страдания" из-за обвинения в сепаратизме
Верховный суд постановил выплатить 9600 гривен морального ущерба бывшему народному депутату от фракции Партии регионов Владимиру Медянику за его незаконное задержание и сообщение о подозрении в сепаратизме.
Об этом свидетельствует постановление ВС, обнародованное в Едином реестре судебных решений.
Как свидетельствует документ, Медяник судился с Генеральной прокуратурой и Государственной казначейской службой, требуя выплатить ему 1 миллион гривен морального ущерба за "длительные душевные страдания".
В частности истец мотивировал свое требование тем, что ему "в результате незаконных действий работников ГПУ был причинен моральный вред, проявившееся в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья".
Вместе с тем суд первой инстанции постановил выплатить Медянику 9600 грн, исходя из минимальной заработной платы на момент принятия решения, которая составляла 3200 грн.
Медяник подал апелляцию, но проиграл ее. В то же время Госказначейство подало жалобу в Верховный суд с просьбой отменить взыскание средств.
Теперь Верховный суд оставил ассационную жалобу без удовлетворения и постановил выплатить Медянику 9600 гривен морального ущерба.
Напомним:
- 7 августа 2016 года в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова задержали экс-нардепа Медяника.
- Его подозревали в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.
- 8 августа 2016 года Печерский райсуд Киева арестовал Медяника.
- 24 октября дело против Медяника закрыли из-за отсутствия доказательств виновности последнего.