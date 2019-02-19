МВД пообещало помочь в верификации страниц Facebook кандидатов в президенты

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Вторник, 19 февраля 2019, 23:14

Киберполиция провела консультации с офисом Facebook, чтобы предупреждать недобросовестную агитацию и создание ложных профилей кандидатов в соцсети.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам главы министерства Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.

"Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - отметил Аваков.

Соцсеть Facebook имеет процедуру верификации страниц кандидатов и получения голубой отметки "blue badge" (синего значка - ред.) в подтверждение подлинности профиля.

"Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена ​​командой подходящего кандидата в президенты Украины", - пояснил глава МВД.

Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения "blue badge". Однако киберполициа согласовала с представителями Facebook упрощенную и ускоренную процедуру верификации для кандидатов в президенты Украины.

По состоянию на 19 февраля 2019 года 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах.

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Напомним:

  • Выборы в президенты состоятся 31 марта. В них примут участие 44 кандидата.

Украинская правда

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Темы: МВД facebook выборы президента 2019 полиция


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