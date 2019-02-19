МВД пообещало помочь в верификации страниц Facebook кандидатов в президенты
Киберполиция провела консультации с офисом Facebook, чтобы предупреждать недобросовестную агитацию и создание ложных профилей кандидатов в соцсети.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам главы министерства Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.
"Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - отметил Аваков.
Соцсеть Facebook имеет процедуру верификации страниц кандидатов и получения голубой отметки "blue badge" (синего значка - ред.) в подтверждение подлинности профиля.
"Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена командой подходящего кандидата в президенты Украины", - пояснил глава МВД.
Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения "blue badge". Однако киберполициа согласовала с представителями Facebook упрощенную и ускоренную процедуру верификации для кандидатов в президенты Украины.
По состоянию на 19 февраля 2019 года 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах.
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Напомним:
- Выборы в президенты состоятся 31 марта. В них примут участие 44 кандидата.
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