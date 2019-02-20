Лига Чемпионов: "Ливерпуль" и "Бавария" разошлись миром, "Барселона" не забила "Лиону"

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Среда, 20 февраля 2019, 00:41

Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, прошедшие во вторник, 19 февраля, завершились без забитых голов.

"Ливерпуль" на стадионе "Энфилд Роуд" сыграл вничью 0:0 с мюнхенской "Баварией". В первом тайме этого поединка голевые моменты были у обеих команд, но обошлись без забитых голов. В заключительной 45-минутке "Ливерпуль" имел определенное игровое преимущество, но не сумел воплотить его в забитые мячи.

В другом матче дня фрацузский "Лион" в родных стенах дал бой "Барселоне", сыграв 0:0.

В первом тайме у хозяев поля было несколько возможностей, чтобы забить гол, но прекрасно сыграл вратарь каталонцев Марк Андре тер Штеген. В заключительном тайме уже "Барселона" имела ощутимое преимущество над "Лионом".

Голкипер "Лиона" Антони Лопеш несколько раз спасал свою команду после опасных ударов Бускетса, Месси и Суареса. Французы во второй 45-минутке практически не выходили со своей половины поля.

Ответныеатчи в этих парах пройдут 13 марта.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол


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