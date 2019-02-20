В ОБСЕ рассказали о взрывах в оккупированном Донецке

3155 просмотров
Среда, 20 февраля 2019, 09:44

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что причиной взрывов вероятно является срабатывания взрывных устройств неустановленного типа.

Об этом говорится в сообщении миссии.

Отмечается, что утром 18 февраля, около 08:00, в неподконтрольном правительству Донецке двое сотрудников СММ, стоя перед местом базирования ОБСЕ на бульваре Пушкина, услышали по меньшей мере два взрыва ориентировочно за 100-150 метров на юго-юго-восток.

Сообщается, что позже команда СММ зафиксировала в этом районе две свежие воронки (диаметром около 70 см) примерно за 100 и 300 метров на юг от места базирования Миссии.

По данным миссии, вблизи первой воронки наблюдатели заметили повреждения дажу газораспределительной станции, а еще через 7-8 метров - повреждение многоэтажки.

"По оценке СММ, повреждения в обоих указанных местах образовались в результате срабатывания бескорпусных взрывных устройств (неустановленного типа)", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ добавили, что по наблюдениям миссии, общая ситуация безопасности в городе существенно не изменилась.

Напомним:

  • 18 февраля в центре оккупированного Донецка, вблизи отеля Park Inn, где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ, и у администрации главаря "ДНР", произошло три взрыва самодельных взрывных устройств.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОБСЕ Донецк оккупация взрыв


powered by lun.ua
По теме
Один беспилотник миссии ОБСЕ обстреляли, другой "заглушили" 20 февраля 2019, 09:12
Наблюдатели ОБСЕ видели самолет Ту над оккупированным Донбассом 19 февраля 2019, 13:55
"Бьют и заставляют переименоваться": УПЦ МП пожаловалась в ООН, ЕС и ОБСЕ 18 февраля 2019, 13:13
Все новости
Главные новости
Суд арестовал экс-руководителей "Укргазбанка"
Один беспилотник миссии ОБСЕ обстреляли, другой "заглушили"
СБУ объявила в розыск одного из фигурантов дела MH17
Скандальная ДТП в Харькове: Дронов заявил, что "осознает свое участие и кается"
Все новости
мнение

Почему не стоит уступать старшим место в транспорте

психология

Почему нельзя сравнивать детей

еда

Шеф-повар создает десерты в форме обычных вещей

мнение

4 правила как выбрать маникюрный салон

Поиск по сайту
Архив
Весь архів