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В ОБСЕ рассказали о взрывах в оккупированном Донецке

Среда, 20 февраля 2019, 08:44
В ОБСЕ рассказали о взрывах в оккупированном Донецке

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что причиной взрывов вероятно является срабатывания взрывных устройств неустановленного типа.

Об этом говорится в сообщении миссии.

Отмечается, что утром 18 февраля, около 08:00, в неподконтрольном правительству Донецке двое сотрудников СММ, стоя перед местом базирования ОБСЕ на бульваре Пушкина, услышали по меньшей мере два взрыва ориентировочно за 100-150 метров на юго-юго-восток.

Сообщается, что позже команда СММ зафиксировала в этом районе две свежие воронки (диаметром около 70 см) примерно за 100 и 300 метров на юг от места базирования Миссии.

По данным миссии, вблизи первой воронки наблюдатели заметили повреждения дажу газораспределительной станции, а еще через 7-8 метров - повреждение многоэтажки.

"По оценке СММ, повреждения в обоих указанных местах образовались в результате срабатывания бескорпусных взрывных устройств (неустановленного типа)", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ добавили, что по наблюдениям миссии, общая ситуация безопасности в городе существенно не изменилась.

Напомним:

  • 18 февраля в центре оккупированного Донецка, вблизи отеля Park Inn, где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ, и у администрации главаря "ДНР", произошло три взрыва самодельных взрывных устройств.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонецкоккупациявзрыв
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