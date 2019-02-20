Две трети тех, кто убивал майдановцев, сбежали в Россию – Луценко

Следствие установило 66 исполнителей, которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, из них 46 удрали в РФ, остальные - под стражей.

Об этом 20 февраля, в 5-ю годовщину гибели Небесной сотни, написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, кроме того, ГПУ в 2019 году "фактически завершило" следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранений на Майдане.

Генпрокурор рассказал, что комиссия экспертов исследовала 988 томов материалов следствия и пришла к выводу: гибель и ранения участников Майдана "находится в прямой причинной связи" с решениями и действиями экс-президента Виктора Януковича.

Также, говорит глава ГПУ, комиссия признала, что к трагическим последствиям привели преступные приказы: экс-главы СБУ Александра Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, министра обороны Павла Лебедева и экс-начальника Генштаба Владимира Заманы.

"Как Генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения", - подчеркивает Луценко.

Напомним: