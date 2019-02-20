В Украине стартовало серийное производство реактивных систем "Верба" ​​и "Ольха"

В ГК "Укроборонпром" сообщили, что ГП "Шепетовский ремонтный завод" начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Ольха".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Отмечается, что первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году.

По данным "Укроборонпрома", РСЗО "Верба" ​​была разработана ГП "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова" и ее цифровые системы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме из кабины.

"Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Зато, перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы, удалось значительно повысить точность.

"Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с високопроходным шасси от "КрАЗ", это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя", - заявили в госконцерне.

Заряжающая машина РСЗО "Верба"

Сообщается, что кроме "Вербы" на ГП "Шепетовский ремонтный завод" в этом году начинается серийное производство пусковой установки реактивной системы "Ольха", разработанной в ГККБ "Луч" в тесной кооперации с другими предприятиями "Укроборонпрома" в рамках стратегической программы "Ракетный щит".

Отмечается, что "Ольха" является дальнобойным высокоточным ракетным вооружением, позволяет уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью, благодаря использованию специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете.

"Ольха"

По данным концерна, эта система позволяет во время залпа приводить все 12 ракет, калибром 300-мм, на различные цели, обеспечивает абсолютно новый уровень боевой эффективности, который позволяет уничтожать стратегически важные объекты в широком секторе обстрела и глубине обороны противника минимального время.

Напомним: