Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине стартовало серийное производство реактивных систем "Верба" ​​и "Ольха"

Среда, 20 февраля 2019, 13:37
В Украине стартовало серийное производство реактивных систем Верба ​​и Ольха

В ГК "Укроборонпром" сообщили, что ГП "Шепетовский ремонтный завод" начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Ольха".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Отмечается, что первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году.

По данным "Укроборонпрома", РСЗО "Верба" ​​была разработана ГП "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова" и ее цифровые системы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме из кабины.

"Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Зато, перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы, удалось значительно повысить точность.

"Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с високопроходным шасси от "КрАЗ", это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя", - заявили в госконцерне.

 
Заряжающая машина РСЗО "Верба"

Сообщается, что кроме "Вербы" на ГП "Шепетовский ремонтный завод" в этом году начинается серийное производство пусковой установки реактивной системы "Ольха", разработанной в ГККБ "Луч" в тесной кооперации с другими предприятиями "Укроборонпрома" в рамках стратегической программы "Ракетный щит".

Отмечается, что "Ольха" является дальнобойным высокоточным ракетным вооружением, позволяет уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью, благодаря использованию специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете.

 
"Ольха"

По данным концерна, эта система позволяет во время залпа приводить все 12 ракет, калибром 300-мм, на различные цели, обеспечивает абсолютно новый уровень боевой эффективности, который позволяет уничтожать стратегически важные объекты в широком секторе обстрела и глубине обороны противника минимального время.

Напомним:

  • Ранее в Государственном концерне "Укроборонпром" заявили, что за 2018 год было разработано, продемонстрировано и направлено на испытания несколько десятков новых и модернизированных образцов вооружения, военной техники и их основных составных частей.
  • 16 января президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укроборонпроморужие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: