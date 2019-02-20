На Донбассе возросло количество участков и избирателей, по сравнению с выборами-2014

В Донецкой и Луганской областях количество избирательных участков для голосования и самих избирателей выросло по сравнению с выборами народных депутатов в 2014 году.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА" со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии об утверждении избирательных округов.

"В связи с временной оккупацией очередные выборы президента будут организованы в 12 из 21 ТИО Донецкой области, в 6 из 12 ТИО Луганской области", - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ напомнили, что на внеочередных парламентских выборах 2014 года голосование проводилось в 12 ТИО Донецкой области и 5 ТИО Луганской.

Отмечается, что два округа регионов в 2019 году будут иметь нетипично малое количество участков (ТИО №51 – 2 избирательных участка, ТИО №105 – 6).

В то же время по сравнению с выборами 2014 года возросло количество избирательных участков, охваченных голосованием. В Донецкой области количество участков выросло на 85, а в Луганской – на 93.

Также сообщается, что возросло общее количество избирателей на подконтрольной Украине территории (в Донецкой области почти 19 тысяч, по сравнению с 2014 годом, в Луганской – на 59 тысяч граждан).

"Рост количества участков с запланированным голосованием связан со стабилизацией ситуации безопасности в подконтрольных государству населенных пунктах, которые были точками военного противостояния с Российской Федерацией во время предыдущих общенациональных выборов", - пояснили в ОПОРЕ.

Напомним: