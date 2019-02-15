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Порошенко тратит на выборы 10 миллионов каждый день – штаб

Пятница, 15 февраля 2019, 15:21
Порошенко тратит на выборы 10 миллионов каждый день – штаб

За 7 дней избирательной кампании кандидата в президенты Петра Порошенко со счета избирательного фонда израсходовано 70 миллионов гривен.

Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу в Киеве член избирательного штаба Порошенко Руслан Князевич, передает "Интерфакс-Украина".

"За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн, в среднем 10 млн ежедневно", – сказал Князевич.

Руководитель избирательной кампании Игорь Грынив заявил, что Порошенко финансирует свою избирательную кампанию за свой счет.

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Что надо знать избирателю о Петре Порошенко

Напомним:

  • В январе президент Петр Порошенко значительно увеличил количество поездок в регионы.
  • Рабочие поездки по Украине Порошенко вместе с главенствующим священством ПЦУ с представлением томоса о канонической автокефалии поместной Украинской церкви критики назвали "томос-туром".
  • В то же время предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не участвует в агитации за того или иного кандидата.
  • В январе также возник скандал с рекламой Порошенко: священник заявил, что его фото использовали без согласия для рекламного борда.
  • Действующий президент Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок 29 января.
  • По данным УП, еще до старта избирательной кампании в Киеве развесили билборды со слоганом Петра Порошенко "Реальные дела, а не лживые обещания", которые финанировался из бюджета партии БПП.
  • 9 февраля Порошенко заявил об официальном начале своей предвыборной кампании.
  • Очередные выборы президента назначены на 31 марта

Темы: выборы президента 2019Порошенко
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