Порошенко тратит на выборы 10 миллионов каждый день – штаб

За 7 дней избирательной кампании кандидата в президенты Петра Порошенко со счета избирательного фонда израсходовано 70 миллионов гривен.

Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу в Киеве член избирательного штаба Порошенко Руслан Князевич, передает "Интерфакс-Украина".

"За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн, в среднем 10 млн ежедневно", – сказал Князевич.

Руководитель избирательной кампании Игорь Грынив заявил, что Порошенко финансирует свою избирательную кампанию за свой счет.

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Что надо знать избирателю о Петре Порошенко

Напомним: