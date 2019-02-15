Штаб Порошенко пообещал быть образцом честных выборов

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Пятница, 15 февраля 2019, 17:10

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук заявил, что команда действующего президента продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию.

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной презентации команды штаба в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Штаб Порошенко продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию. Во-первых, мы за прозрачное финансирование. Поэтому мы предлагаем общественности провести мониторинг источников наполнения избирательных фондов всех кандидатов. В частности - насколько они соответствуют реальным затратам кампании", - рассказал Ковальчук.

"Во-вторых, мы за честную агитацию. Поэтому предлагаем всем другим штабам отказаться от грязных технологий во время избирательной кампании и не создавать провокаций, которые раскалывают страну ", - добавил он.

Руководитель штаба Порошенко также призвал СМИ проверять факты и новости на достоверность, отметив, что Россия использует фейковые новости для того, чтобы навредить нормальному избирательному процессу в Украине.

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Напомним:

  • Ранее президента Петра Порошенко обвинили в том, что его команда создает платную сеть агитаторов.
  • В свою очередь заместитель председателя фракции БПП Сергей Березники связал подобные обвинения с ростом рейтинга Петра Порошенко.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил также, что МВД получило сотни обращений о нарушении избирательного законодательства штабами двух основных кандидатов на пост президента Украины.

Украинская правда

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Темы: Порошенко выборы президента 2019


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