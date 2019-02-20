"Динамо" разгромило "Ювентус" и вышло в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА

1647 просмотров
Среда, 20 февраля 2019, 15:55

Юниорская команда киевского "Динамо" (U-19) пробилась в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА.

Матч плей-офф прошел 20 февраля в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Динамовцы победили туринский "Ювентус" со счетом 3:0. Бело-синие имели ощутимый перевес в этой встрече и счет мог быть более разгромным для гостей.

 
ярослав твардовский

На шестой минуте поединка счет в матче открыл Артур Ващищин, сыграв на добивание.

На 70-й минуте Сергей Булеца пробил метров с 18-ти и мяч от штанги залетел в ворота "Ювентуса" – 2: 0.

На 85-й минуте после подачи стандарта Денис Попов забил третий гол в ворота итальянской команды. Уже в добавленное арибтром время "Динамо" забивает четвертый гол, но судья фиксирует офсайд.

 
ярослав твардовский

Соперник киевского "Динамо" по 1/8 финала определится при жеребьевке 22 февраля во швейцарском Ньоне.

Николай Аврамчук для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: футбол


powered by lun.ua
По теме
Лига Чемпионов: "Ливерпуль" и "Бавария" разошлись миром, "Барселона" не забила "Лиону" 20 февраля 2019, 00:41
В одесский "Черноморец" перешел футболист из России 15 февраля 2019, 13:19
Лига Европы. "Шахтер" в меньшинстве отвоевал ничью в игре с "Айнтрахтом" 15 февраля 2019, 00:21
Все новости
Главные новости
Бахматюка лишили права обжаловать долг в €2,5 миллиона международной компании
Тимошенко судится с Порошенко из-за его агитации
Экспортерам возместили 131 миллиард НДС в 2018 году
Льготную растаможку "евроблях" не продлят – заявление Минфина
Все новости
мнение

Почему не стоит уступать старшим место в транспорте

Фото

Далмантин с сердцем на носу: собака, у которого вы точно влюбитесь!

мнение

6 нелепостей, которым срочно нужно перестать верить

здоровье

8 мифов о высоком давлении

Поиск по сайту
Архив
Весь архів