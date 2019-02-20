"Динамо" разгромило "Ювентус" и вышло в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА

Юниорская команда киевского "Динамо" (U-19) пробилась в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА.

Матч плей-офф прошел 20 февраля в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Динамовцы победили туринский "Ювентус" со счетом 3:0. Бело-синие имели ощутимый перевес в этой встрече и счет мог быть более разгромным для гостей.

На шестой минуте поединка счет в матче открыл Артур Ващищин, сыграв на добивание.

На 70-й минуте Сергей Булеца пробил метров с 18-ти и мяч от штанги залетел в ворота "Ювентуса" – 2: 0.

На 85-й минуте после подачи стандарта Денис Попов забил третий гол в ворота итальянской команды. Уже в добавленное арибтром время "Динамо" забивает четвертый гол, но судья фиксирует офсайд.

ярослав твардовский

Соперник киевского "Динамо" по 1/8 финала определится при жеребьевке 22 февраля во швейцарском Ньоне.