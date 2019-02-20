Экс-глава НАТО: Беларуси грозит война и аннексия
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам западной Европы.
Об этом он заявил в интервью LIGA.net.
"Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться", - сказал Расмуссен.
Он посоветовал белорусам начать реформы, ведущие к демократии и свободе, "чтобы уберечься от агрессии россиян".
"Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии", - подчеркнул бывший генсек Альянса.
По словам Расмуссена, он хорошо помнит заявления российского президента Владимира Путина о том, что Беларусь должна быть включена в "большое русское государство", и это очень похоже на незаконную аннексию украинского Крыма.
"И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии", - отметил он.
При этом экс-глава НАТО осознает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет реформировать страну и двигаться на Запад.
"Да, он не хочет. Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", - резюмировал Расмуссен.
Напомним:
- 19 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
- После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
- Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
- На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.