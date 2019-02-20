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Экс-глава НАТО: Беларуси грозит война и аннексия

Среда, 20 февраля 2019, 15:11
Экс-глава НАТО: Беларуси грозит война и аннексия

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам западной Европы.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться", - сказал Расмуссен.

Он посоветовал белорусам начать реформы, ведущие к демократии и свободе, "чтобы уберечься от агрессии россиян".

"Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии", - подчеркнул бывший генсек Альянса.

По словам Расмуссена, он хорошо помнит заявления российского президента Владимира Путина о том, что Беларусь должна быть включена в "большое русское государство", и это очень похоже на незаконную аннексию украинского Крыма.

"И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии", - отметил он.

При этом экс-глава НАТО осознает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет реформировать страну и двигаться на Запад.

"Да, он не хочет. Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", - резюмировал Расмуссен.

Напомним:

  • 19 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
  • После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
  • Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
  • На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.

Темы: РосcияБеларусьНАТОаннексиявойна
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