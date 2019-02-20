Facebook ужесточит политику размещения предвыборной рекламы в Украине

Соцсеть Facebook в середине марта ужесточит политику размещения пользователями рекламы касательно выборов президента в Украине.

Об этом сообщила продакт-менеджер Facebook Сара Шифф, передает "Интерфакс-Украина".

"С прошлой недели мы начали временно запрещать зарубежную предвыборную рекламу по Украине. Это часть наших мер по предотвращению внешнего влияния. Кроме этого, в середине марта мы намерены установить (в Украине - ред.) новые правила размещения политической рекламы, аналогичные тем, которые ранее были установлены в США, Бразилии, Индии и Великобритании", - сказала она.

По ее словам, новые правила предусматривают жесткую идентификацию лиц, размещающих такую ​​рекламу.

"Мы будем требовать от таких лиц предоставления соответствующих документов об идентификации личности и подтверждения, что они являются теми, кем называются. Это одно из наших обязательств: обеспечить, что за политической рекламой в Facebook стоят настоящие люди", - подчеркнула Шифф.

Она добавила, что новая политика предусматривает широкие возможности по изучению размещенной рекламы.

"Можно будет увидеть больше информации об исполнителях, сколько времени было потрачено на рекламу, сколько она собрала эмоций, является ли она актуальной, демографический срез о лицах, которые просмотрели рекламу: возраст, пол, место. Всю эту информацию будет размещено в так называемой библиотеке рекламы, которая доступна для всеобщего ознакомления", - отметила сотрудница Facebook.

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Напомним: