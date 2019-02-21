Вступили в силу изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО

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Четверг, 21 февраля 2019, 01:40

В четверг, 21 февраля, вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Это произошло на следующий день после того, как закон о закреплении стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО опубликовали в газете "Голос Украины".

Согласно пояснительной записке, закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО будет "мобилизовать украинское общество и украинскую власть и способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО".

Отмечается, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не требует проведения всеукраинского референдума.

"Принятие закона будет способствовать реализации европейского и евроатлантического выбора из-за расширения и углубления сотрудничества Украины с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического договора до получения полноправного членства, укреплению национальной безопасности нашего государства, приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в пояснительной записке.

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Напомним:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037 в целом проголосовали 334 депутата.
  • 19 февраля закон подписал президент Петр Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ЕС НАТО Конституция законодательство


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