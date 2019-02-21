Пушилин снова добивается "прямого диалога" с Порошенко
Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин призвал руководство Украины к прямым переговорам на счет конфликта на Донбассе.
Об этом он заявил 21 февраля, сообщает "РИА Новости"
"Донбасс последовательно выступает за продолжение переговорного процесса в Минске, всячески поддерживая инициативы украинских оппозиционных политиков об интенсификации переговоров и выполнении Минских соглашений", – сказал Пушилин.
"Выражаем готовность к переговорам и прямому диалогу с Киевом", – заявил главарь "ДНРовцев".
По его словам, "руководство республики" просит гарантов Минских соглашений повлиять на президента Украины Петра Порошенко и содействовать началу прямых переговоров.
При этом Пушилин уверен, что Порошенко пытается не допустить новую власть в Киеве.
Напомним:
- В мае 2014 года, когда на востоке Украины разворачивались боевые действия и сепаратизм, спровоцированные Россией, Денис Пушилин заявлял об отсутствии шансов на прямой диалог с Киевом.
- В Минске работает трехсторонняя контактная группа при участии представителей Украины, России и ОБСЕ – лидеры боевиков не являются участниками переговоров, но их приглашают на отдельные встречи относительно обмена пленными.
- Киев не идет на прямой контакт с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР", считая их марионетками Москвы, подконтрольными Владимиру Путину.