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Пушилин снова добивается "прямого диалога" с Порошенко

Четверг, 21 февраля 2019, 10:17

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин призвал руководство Украины к прямым переговорам на счет конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил 21 февраля, сообщает "РИА Новости"

"Донбасс последовательно выступает за продолжение переговорного процесса в Минске, всячески поддерживая инициативы украинских оппозиционных политиков об интенсификации переговоров и выполнении Минских соглашений", – сказал Пушилин.

"Выражаем готовность к переговорам и прямому диалогу с Киевом", – заявил главарь "ДНРовцев".

По его словам, "руководство республики" просит гарантов Минских соглашений повлиять на президента Украины Петра Порошенко и содействовать началу прямых переговоров.

При этом Пушилин уверен, что Порошенко пытается не допустить новую власть в Киеве.

Напомним:

  • В мае 2014 года, когда на востоке Украины разворачивались боевые действия и сепаратизм, спровоцированные Россией, Денис Пушилин заявлял об отсутствии шансов на прямой диалог с Киевом.
  • В Минске работает трехсторонняя контактная группа при участии представителей Украины, России и ОБСЕ – лидеры боевиков не являются участниками переговоров, но их приглашают на отдельные встречи относительно обмена пленными.
  • Киев не идет на прямой контакт с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР", считая их марионетками Москвы, подконтрольными Владимиру Путину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПушилинДНРДонбассПорошенкосепаратизм
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