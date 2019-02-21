Пушилин снова добивается "прямого диалога" с Порошенко

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин призвал руководство Украины к прямым переговорам на счет конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил 21 февраля, сообщает "РИА Новости"

"Донбасс последовательно выступает за продолжение переговорного процесса в Минске, всячески поддерживая инициативы украинских оппозиционных политиков об интенсификации переговоров и выполнении Минских соглашений", – сказал Пушилин.

"Выражаем готовность к переговорам и прямому диалогу с Киевом", – заявил главарь "ДНРовцев".

По его словам, "руководство республики" просит гарантов Минских соглашений повлиять на президента Украины Петра Порошенко и содействовать началу прямых переговоров.

При этом Пушилин уверен, что Порошенко пытается не допустить новую власть в Киеве.

Напомним: