Из-за Азарова и Рабиновича Нацсовет проверит "112-й"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" на предмет разжигания вражды и распространение необъективной информации.

Такое решение Нацсовет принял на заседании 21 февраля.

Отмечается, что основанием стали зафиксированные высказывания ведущего и гостей в студии.

В частности, 30 декабря 2018 с повтором 1 февраля 2019 в эфире телеканала транслировалась передача "Кто кому Рабинович".

В программе ведущий Вадим Рабинович сказал "Скажите, пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики?".

27 января в программе "LIVE", гостем которой был Рабинович, звучали его слова: "Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот последователей фашизма, – выбирайте фашизм! Но скажите честно: нам нравятся эти фашисты… Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию "бандерштата".

Кроме того, 16 февраля гостем передачи "Велике интерв’ю" был экс премьер-министр Николай Азаров, который назвал события Евромайдана "государственным переворотом" и отрицает наличие на Донбассе частей русской армии.

"Основа конфликта – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", - говорил Азаров.

В регуляторе утверждают, что 15 декабря 2018 года в эфире канала звучала информация, что в Виннице 20 молодых парней ворвались в кафедральный собор и выгнали оттуда священников.

Информацию о захвате собора впоследствии опровергли, но не на "112-м".

Нацсовет видит в распространенных на канале программах признаки нарушения абзацев четвертого и девятого ч. 2 ст. 6 п. а) и в) ч. 1 ст. 59 закона "О телевидении и радиовещании" и ч. 1 ст. 28 закона "Об информации".

Также регулятор обратится к региональным компаниям "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ", которые вещают с аналогичной "112 Украина" концепцией, с просьбой предоставить записи их эфиров для анализа.

Напомним: