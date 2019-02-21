Из-за Азарова и Рабиновича Нацсовет проверит "112-й"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" на предмет разжигания вражды и распространение необъективной информации.
Такое решение Нацсовет принял на заседании 21 февраля.
Отмечается, что основанием стали зафиксированные высказывания ведущего и гостей в студии.
В частности, 30 декабря 2018 с повтором 1 февраля 2019 в эфире телеканала транслировалась передача "Кто кому Рабинович".
В программе ведущий Вадим Рабинович сказал "Скажите, пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики?".
27 января в программе "LIVE", гостем которой был Рабинович, звучали его слова: "Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот последователей фашизма, – выбирайте фашизм! Но скажите честно: нам нравятся эти фашисты… Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию "бандерштата".
Кроме того, 16 февраля гостем передачи "Велике интерв’ю" был экс премьер-министр Николай Азаров, который назвал события Евромайдана "государственным переворотом" и отрицает наличие на Донбассе частей русской армии.
"Основа конфликта – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", - говорил Азаров.
В регуляторе утверждают, что 15 декабря 2018 года в эфире канала звучала информация, что в Виннице 20 молодых парней ворвались в кафедральный собор и выгнали оттуда священников.
Информацию о захвате собора впоследствии опровергли, но не на "112-м".
Нацсовет видит в распространенных на канале программах признаки нарушения абзацев четвертого и девятого ч. 2 ст. 6 п. а) и в) ч. 1 ст. 59 закона "О телевидении и радиовещании" и ч. 1 ст. 28 закона "Об информации".
Также регулятор обратится к региональным компаниям "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ", которые вещают с аналогичной "112 Украина" концепцией, с просьбой предоставить записи их эфиров для анализа.
Напомним:
- В апреле 2018 года 99% собственности канала "112 Украина" перешли швейцарской фирме АО "Плирофориес АГ", которой владеет гражданин Германии Эдуард Катц.
- По данным "Схем", новый менеджмент канала тесно связан с политической силой Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина и имеет пророссийские позиции.
- В конце августа Медвудчук стал первым гостем новой программы на 112-м "Большое интервью с большим политиком".
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