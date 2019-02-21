За 2 дня боевики выпустили на Донбассе 445 снарядов – Наев
Командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил делегации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об увеличении количества обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.
О встрече сообщает 21 февраля Facebook-страница Операции объединенных сил.
"Особое внимание командующий уделил вопросу обстрелов, которые имели место 18-19 февраля, когда по позициям Объединенных сил было выпущено 445 снарядов, составляет 51% от общего количества боеприпасов, примененных российско-оккупационными войсками с начала года", - сказал Наев .
Генерал-лейтенант подчеркнул, что обстрелы позиций ОС велись с района, ограниченном населенными пунктами Комсомольское, Кумачово, Новоазовск и Саханка, куда, в нарушение Минских договоренностей, представители российско-оккупационных войск не допускают патрули СММ ОБСЕ.
Напомним:
- 19 февраля российские оккупационные установили рекорд по интенсивности огня на Донбассе.