За 2 дня боевики выпустили на Донбассе 445 снарядов – Наев

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Четверг, 21 февраля 2019, 18:03

Командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил делегации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об увеличении количества обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

О встрече сообщает 21 февраля Facebook-страница Операции объединенных сил.

"Особое внимание командующий уделил вопросу обстрелов, которые имели место 18-19 февраля, когда по позициям Объединенных сил было выпущено 445 снарядов, составляет 51% от общего количества боеприпасов, примененных российско-оккупационными войсками с начала года", - сказал Наев .

Генерал-лейтенант подчеркнул, что обстрелы позиций ОС велись с района, ограниченном населенными пунктами Комсомольское, Кумачово, Новоазовск и Саханка, куда, в нарушение Минских договоренностей, представители российско-оккупационных войск не допускают патрули СММ ОБСЕ.

Напомним:

  • 19 февраля российские оккупационные установили рекорд по интенсивности огня на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС терроризм Донбасс


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