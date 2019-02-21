Тимошенко не нравится "тысяча" Порошенко

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что решение о монетизации субсидий - это технология массового подкупа избирателей президента Петра Порошенко.

Об этом она сказала в городе Южный Одесской области, пишет пресс-служба партии "Батькивщина".

"Власть накануне выборов решила выдать субсидии на ЖКУ деньгами, а потом эти же деньги отберет в украинцев посредством повышения тарифов", - утверждает экс-премьер.

По ее словам, во всем виноват президент Петр Порошенко.

"Все, что 5 лет происходило, - это решение президента. Он давал указания и вся страна получала результат", - убеждена Тимошенко.

По словам руководительницы "Батькивщины", в Украине нет рынка природного газа, а есть абсолютная монополия.

"Цены на газ устанавливает не рынок, а президентская НКРЭКП, которую он создает своим указом", - заявила она.

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"Юлина тысяча" и газ только из России

Напомним: