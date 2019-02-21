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Тимошенко не нравится "тысяча" Порошенко

Четверг, 21 февраля 2019, 17:07

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что решение о монетизации субсидий - это технология массового подкупа избирателей президента Петра Порошенко.

Об этом она сказала в городе Южный Одесской области, пишет пресс-служба партии "Батькивщина".

"Власть накануне выборов решила выдать субсидии на ЖКУ деньгами, а потом эти же деньги отберет в украинцев посредством повышения тарифов", - утверждает экс-премьер.

По ее словам, во всем виноват президент Петр Порошенко.

"Все, что 5 лет происходило, - это решение президента. Он давал указания и вся страна получала результат", - убеждена Тимошенко.

По словам руководительницы "Батькивщины", в Украине нет рынка природного газа, а есть абсолютная монополия.

"Цены на газ устанавливает не рынок, а президентская НКРЭКП, которую он создает своим указом", - заявила она.

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"Юлина тысяча" и газ только из России

Напомним:

  • В 2008 году Тимошенко заявила, что собирается вернуть украинским вкладчикам "Ощадбанка СССР" около 20 млрд грн. В частности, она пообещала выплатить по 1000 грн почти всем вкладчикам. Впоследствии эту выплату назвали "Юлиной тысячей".
  • В декабре 2008 года, по данным секретариата президента, выплаченная вкладчикам сумма составила 5,857 млрд грн.
  • Однако в результате девальвации гривны правительство и Минфин потратили на "проект" 10,5 млрд грн госсредств.
  • В "Ощадбанк" за компенсацией обратились 12,523 млн граждан, а получили 1000 грн от правительства Тимошенко – 6,388 млн человек.
  • Недавно Тимошенко пообещала украинцам, в случае победы на выборах, увеличить уровень средней заработной платы до 1000 долларов.
  • С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются населению Украины в денежной форме.

Украинская правда
Темы: ТимошенкоПорошенковиборывыборы президента 2019
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