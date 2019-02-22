Амосова со сторонниками вновь штурмовали медуниверситет Богомольца

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Пятница, 22 февраля 2019, 12:47

И.о. ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Юрий Кучин заявил, что 22 февраля состоялась очередная попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в здание ректората НМУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что около восьми часов утра возле административного здания университета Амосова и люди спортивной внешности пытались попасть в здание НМУ им. А.А. Богомольца, не имея для этого никаких законных оснований.

"Сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Екатерина Амосова и ее сторонники исчезли, а после отъезда полицейских снова вернулись", - говорится в сообщении.

По данным МОЗ, в пятницу совет трудового коллектива и ректорат НМУ им. Богомольца обсудит сложившуюся ситуацию, свою позицию и дальнейшие действия.

В ведомстве добавили, что Минздрав Украины не поддерживает противоправные действия и будет принимать все необходимые меры в рамках действующего законодательства.

Напомним:

  • 14 января бывшая руководительница Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками штурмовала вуз.
  • 8 января Министерство здравоохранения в третий раз разорвало контракт с Екатериной Амосовой, освободив ее от должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца.
  • В марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности НМУ им. А.А. Богомольца за период с 1 октября 2012 года по 1 декабря 2015 года.
  • В результате проверки был выявлен ряд грубых нарушений, которые Госфининспекция Украины обязала руководство НМУ устранить.
  • Однако Екатерина Амосова не выполнила требования в полном объеме.
  • Общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за невыполнения требований Госфининспекции ректоршу НМУ, составляет более 3 млн грн.
  • Досудебное расследование прокуратуры Киева по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации НМУ им. Богомольца продолжается.

Украинская правда

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Темы: Минздрав образование


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