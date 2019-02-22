Амосова со сторонниками вновь штурмовали медуниверситет Богомольца

И.о. ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Юрий Кучин заявил, что 22 февраля состоялась очередная попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в здание ректората НМУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что около восьми часов утра возле административного здания университета Амосова и люди спортивной внешности пытались попасть в здание НМУ им. А.А. Богомольца, не имея для этого никаких законных оснований.

"Сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Екатерина Амосова и ее сторонники исчезли, а после отъезда полицейских снова вернулись", - говорится в сообщении.

По данным МОЗ, в пятницу совет трудового коллектива и ректорат НМУ им. Богомольца обсудит сложившуюся ситуацию, свою позицию и дальнейшие действия.

В ведомстве добавили, что Минздрав Украины не поддерживает противоправные действия и будет принимать все необходимые меры в рамках действующего законодательства.

Напомним: