"Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы

В 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится с лондонским "Челси".

Таковы результаты жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, 22 февраля.

Первый матч пройдет в Лондоне.

Перед жеребьевкой команды не были разделены на "сеяные" и "несеяные", и был проведен "слепой" жребий. Киевское "Динамо" было разведенно только с российским "Краснодаром" и "Зенитом".

Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта, а ответные – 14 марта.

Другие пары 1/8 финала составили следующие команды: "Айнтрахт" – "Интер", "Динамо" (Загреб) – "Бенфика", "Наполи" – "Зальцбург", "Арсенал" – "Ренн", "Вильярреал" – "Зенит", "Краснодар" – "Валенсия", "Севилья" – "Славия".

Напомним: