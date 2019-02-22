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"Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Пятница, 22 февраля 2019, 13:16
Динамо узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы

В 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится с лондонским "Челси".

Таковы результаты жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, 22 февраля.

Первый матч пройдет в Лондоне.

Перед жеребьевкой команды не были разделены на "сеяные" и "несеяные", и был проведен "слепой" жребий. Киевское "Динамо" было разведенно только с российским "Краснодаром" и "Зенитом".

Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта, а ответные – 14 марта.

Другие пары 1/8 финала составили следующие команды: "Айнтрахт" – "Интер", "Динамо" (Загреб) – "Бенфика", "Наполи" – "Зальцбург", "Арсенал" – "Ренн", "Вильярреал" – "Зенит", "Краснодар" – "Валенсия", "Севилья" – "Славия".

Напомним:

  • В 1/16 финала "Динамо" по сумме двух матчей одолело греческий "Олимпиакос".

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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