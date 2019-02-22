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На приговор Януковичу подали новую жалобу

Пятница, 22 февраля 2019, 14:59

Платные адвокаты Виктора Януковича подали апелляцию на приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президенту дали 13 лет тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба адвокатского объединения "АВЕР ЛЕКС".

"С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный и необоснованный, поскольку основан на сфальсифицированном деле", - комментирует жалобу адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, апелляция составлена на 190 страницах и направлена в Киевский апелляционный суд.

Юрист утверждает, что суд продемонстрировал однобокую позицию в оценке доказательств и допустил многочисленные "серьезнейшие" нарушения норм уголовного законодательства.

Сердюк считает, что приговор Оболонского районного суда является инструментом политического преследования Януковича.

При этом он назвал незаконной еще одну апелляцию на приговор Януковичу, которую ранее подал государственный адвокат экс-президента Юрий Рябовол. Аргумент – Янукович его не просил.

По данным юрфирмы, против Рябовола уже подано заявление о совершении им уголовного преступления– представительства в суде без полномочий.

Кроме того, "Авер Лекс" пожаловался на адвоката в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры и попросил лишить его права заниматься адвокатской деятельностью.

 

Напомним:

  • 18 февраля адвокат Центра вторичной правовой помощи Юрий Рябовол подал первую апелляцию на приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену.
  • Позже платный адвокат Януковича Александр Байдык обратился в Оболонский суд с просьбой исправить приговор, поскольку, по его мнению, в нем ошибки.
  • 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. При этом Януковича оправдали по статье 110 УК (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
  • Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве.

Украинская правда

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Темы: Януковичсуд
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