Инцидент с офисом ББП в Сумах: прокуратура показала видео задержания

В прокуратуре Сумской области настаивают, что полицейские превысили полномочия, когда накрыли офис партии "Блока Петра Порошенко", в полиции в свою очередь говорят, что действовали законно.

В подтверждение своих заявлений представитель прокуратуры Сумской области Наталья Науменко обнародовала в Facebook куски видео, где зафиксирован момент задержания и поверхностного осмотра.

"Видео, на которых сотрудники полиции задерживают двух человек "с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин". Были основания для применения спецсредств, а именно наручников, в которых лицо провело длительное время? Задержанный говорит – это флобер, который стреляет солью, возьми", - написала Науменко.

На видео видно, как полицейский хватает одного мужчину за руку и пытается вывести из помещения, хотя тот кричит "Я сам! Я не отказывался!", а также момент поверхностного осмотра, во время которого в сумке одного из мужчин полицейские находят пистолет, который владелец называет "Флобером на бертолетовой соли".

В свою очередь начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко уверяет, что полиция действовала законно и не знала, что задержанные мужчины являются работниками какой-либо политсилы.

"Мы получили вызов на линию 102, что в одном из помещений по улице Курской происходит подкуп избирателей. На место выехала следственная группа и патрульная полиция. По указанному адресу, в помещении, без каких-либо вывесок или других признаков политических сил или партий, полицейские опросили граждан, которые там находились. При осмотре у одного из мужчин в сумке был обнаружен пистолет. Поэтому его и еще одного человека доставили в сумской отдел полиции", - сказал Лушпиенко.

Он также добавил, что после открытия прокуратурой производства о превышении служебных полномочий правоохранителями, в полиции начали служебное расследование.

"Но точно могу сказать, что ни я, ни мои коллеги, выехавшие на вызов, не знали и не знают, представители какой политической силы или партии это были. Мы направим соответствующий запрос в прокуратуру", - отметил Лушпиенко.

По его словам, "полиция Сумщины вне политики".

"Мы выполняем нормы закона и работаем в рамках действующего законодательства и никому не позволим нарушать действующее законодательство Украины", - подытожил Лушпиенко.

Напомним: