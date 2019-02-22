Полиция: Штаб БПП в Сумах проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей
Наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции проверяла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей.
Об этом заявляет пресс-служба полиции Сумской области.
Согласно сообщению, по спецлинии "102" поступила жалоба от местной жительницы о том, что в подвальном помещении одного из домов по улице Курской в Сумах происходит подкуп избирателей. А именно - раздача денежных средств - за голосование за одного из кандидатов в президенты.
Дежурный наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции выехала по указанному адресу с целью проверить сообщение о нарушении избирательного законодательства.
На месте правоохранители обнаружили двух граждан - один зарегистрирован в г. Киеве, другой - житель Днепропетровской области. В полиции утверждают, что указанные лица "не смогли внятно объяснить цель своего пребывания в Сумах и отказались давать какие-либо объяснения по поводу сообщения о подкупе избирателей".
Кроме того, полицейские заявляют, что задержали двух мужчин потому, что у одного из них заметили в барсетке предмет, похожий на пистолет.
"Поскольку данные граждане отказались предоставлять какие-либо объяснения сотрудникам полиции, а также с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин, были применены спецсредства - наручники - и задержанные граждане были доставлены в горотдел полиции", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, никаких таблиц, вывесок или других опознавательных знаков о том, что именно в указанном помещении расположен офис представительства какой-либо политической партии или иной организации, не было.
При этом начальник ГУНП области Николай Лушпиенко заявил, что полиция была и будет вне политики.
"Я еще раз напоминаю всем участникам избирательной гонки, что полиция была, есть, и будет оставаться и в дальнейшем вне политики, - подчеркнул Лушпиенко.
"Следовательно, любые нарушения избирательного законодательства должны подвергаться, в первую очередь, беспристрастной и принципиальной оценке исключительно в рамках правового поля, несмотря на то, к какой политической партии или силе относят себя правонарушители", - заявил он, добавив, что попытки втянуть полицию "в грязные политические игры" не помешают этому.
О каких-либо доказательствах, подтверждающих факт подкупа избирателей, не сообщается.
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Напоминаем:
В Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции.
Тогда сообщалось, что полиция первиряла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за анонимного сообщения о якобы незаконном использовании помещения.
В прокуратуре утверждают, что без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники).
После вмешательства работников прокуратуры двух задержанных граждан освободили.
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