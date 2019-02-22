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Полиция: Штаб БПП в Сумах проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей

Пятница, 22 февраля 2019, 00:13

Наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции проверяла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей.

Об этом заявляет пресс-служба полиции Сумской области.

Согласно сообщению, по спецлинии "102" поступила жалоба от местной жительницы о том, что в подвальном помещении одного из домов по улице Курской в ​​Сумах происходит подкуп избирателей. А именно - раздача денежных средств - за голосование за одного из кандидатов в президенты.

Дежурный наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции выехала по указанному адресу с целью проверить сообщение о нарушении избирательного законодательства.

На месте правоохранители обнаружили двух граждан - один зарегистрирован в г. Киеве, другой - житель Днепропетровской области. В полиции утверждают, что указанные лица "не смогли внятно объяснить цель своего пребывания в Сумах и отказались давать какие-либо объяснения по поводу сообщения о подкупе избирателей".

Кроме того, полицейские заявляют, что задержали двух мужчин потому, что у одного из них заметили в барсетке предмет, похожий на пистолет.

"Поскольку данные граждане отказались предоставлять какие-либо объяснения сотрудникам полиции, а также с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин, были применены спецсредства - наручники - и задержанные граждане были доставлены в горотдел полиции", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, никаких таблиц, вывесок или других опознавательных знаков о том, что именно в указанном помещении расположен офис представительства какой-либо политической партии или иной организации, не было.

 

При этом начальник ГУНП области Николай Лушпиенко заявил, что полиция была и будет вне политики.

"Я еще раз напоминаю всем участникам избирательной гонки, что полиция была, есть, и будет оставаться и в дальнейшем вне политики, - подчеркнул Лушпиенко.

"Следовательно, любые нарушения избирательного законодательства должны подвергаться, в первую очередь, беспристрастной и принципиальной оценке исключительно в рамках правового поля, несмотря на то, к какой политической партии или силе относят себя правонарушители", - заявил он, добавив, что попытки втянуть полицию "в грязные политические игры" не помешают этому.

О каких-либо доказательствах, подтверждающих факт подкупа избирателей, не сообщается.

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Напоминаем:

В Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции.

Тогда сообщалось, что полиция первиряла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за анонимного сообщения о якобы незаконном использовании помещения.

В прокуратуре утверждают, что без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники).

После вмешательства работников прокуратуры двух задержанных граждан освободили.

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Темы: СумыполицияГенпрокуратуравыборы президента 2019
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