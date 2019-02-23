ЦИК определил график выступлений кандидатов в президенты в эфире Общественного

Центризбирком определил очередность предоставления кандидатам в президенты эфирного времени для проведения предвыборной агитации на телеканале UA: ПЕРВЫЙ и первом канале Общественного радио.

Об этом сообщается на сайте Общественного.

Отмечается, что жеребьевка по предоставлению эфирного времени состоялась 21 февраля на очередном заседании ЦИК.

"Эфирное время предоставляется кандидатам за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины, а также рассмотрение текущих вопросов", - говорится в сообщении.

Президент Петр Порошенко выступит со своими предвыборными обращениями на Общественном телеканале UA: ПЕРВЫЙ 4 и 16 марта в 19:10, в эфире первого канала Общественного радио - 7 и 16 марта.

Владимир Зеленский выступит в эфире UA: ПЕРВЫЙ со своими 15-минутными обращениями, как предусмотрено для каждого из кандидатов, 9 и 23 марта в 19:30. На Общественном радио - 7 и 19 марта.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратится к избирателям в эфире телеканала 10 и 24 марта в 20:08, на радио - 1 и 12 марта.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко выступит на UA: ПЕРВЫЙ 11 и 26 марта в 19:10, в эфире Общественного радио - 8 и 21 марта.

Кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко обратится 4 и 16 марта в 19:30 в эфире телеканала и 2 и 13 марта - на радио.

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