Замглавы фракции БПП фигурирует в производствах по выборам - Аваков
Заместитель главы фракции БПП в парламенте Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью "Зеркалу недели".
"Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он - народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту - да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко", - сказал он.
По словам Авакова, сотрудники офиса Березенко в Чернигове "вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и стали снимать, как там бабушкам что-то раздают".
"С другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть?" - "Нет". - "Идите". Но и без обыска есть над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство", - рассказал министр.
В целом, по его словам, по состоянию на 21 февраля в полицию поступило 1654 обращения, касающихся нарушений избирательного процесса в разных регионах, в Киеве таких обращений больше всего. При этом в этой статистике не отражены материалы, когда полиция сама открывает производство.
Аваков рассказал, что по таким обращениям составлено уже 389 админпротоколов, а также открыто 74 уголовных производства.
Напомним:
- Ранее в пресс-службе "Батькивщины" заявили, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства - о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей. Отмечается, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко "из пирамиды по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко", скупает голоса.