Будет ли MARUV представлять Украину на Евровидении решит НСТУ

1241 просмотр
Воскресенье, 24 февраля 2019, 01:10

Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не приняло окончательного решения.

Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова в комментарии Громадському.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НСТУ примет в течении 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", - рассказала Кольцова.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: "К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: должен ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию".

На вопрос, есть ли именно требование к MARUV объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: "У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения – они должны его принять".

Напоминаем:

  • Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.
  • Ранее Кириленко заявил, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины, не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".
  • В свою очередь глава "Общественного телевидения" Зураб Аласания заявил, что вещатель "является тем, кто будет принимать окончательное решение относительно представителя от Украины на международном конкурсе Евровидение". 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Евровидение Росcия


powered by lun.ua
По теме
Евровидение: Кириленко напомнил, что гастролерам по РФ на конкурсе не место 23 февраля 2019, 23:56
Кириленко: Артисты, гастролировавшие в РФ, не могут участвовать в финале Нацотбора 23 февраля 2019, 14:31
Стало известно, кто будет бороться за право представить Украину на Евровидении-2019 10 января 2019, 11:12
Все новости
Главные новости
Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2019
Гриценко vs ЦИК: Суд признал действия Центризбиркома незаконными
НБУ через суды пытается вернуть 37 миллиардов гривен "рефинанса"
Филарет просит главу УГКЦ не проводить литургию в Софийском соборе
Все новости
Любовь

4 простые идеи, которые помогут вашим отношениям стать лучше

афиша

Рок-мюзикл о Революции достоинства в Театре на Подоле

мнение

Как удерживать влажность в помещении и не "засохнуть"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів