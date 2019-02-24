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Будет ли MARUV представлять Украину на Евровидении решит НСТУ

Воскресенье, 24 февраля 2019, 00:10
Будет ли MARUV представлять Украину на Евровидении решит НСТУ

Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не приняло окончательного решения.

Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова в комментарии Громадському.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НСТУ примет в течении 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", - рассказала Кольцова.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: "К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: должен ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию".

На вопрос, есть ли именно требование к MARUV объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: "У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения – они должны его принять".

Напоминаем:

  • Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.
  • Ранее Кириленко заявил, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины, не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".
  • В свою очередь глава "Общественного телевидения" Зураб Аласания заявил, что вещатель "является тем, кто будет принимать окончательное решение относительно представителя от Украины на международном конкурсе Евровидение". 

Темы: ЕвровидениеРосcия
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