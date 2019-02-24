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В Молдове выбирают новый парламент: без порога явки и с агитацией в день выборов

Воскресенье, 24 февраля 2019, 08:21

В Молдове проходят выборы в парламент по смешанной избирательной системе и консультативный референдум. 

Голосование пройдет на 2 141 избирательном участке, из них 123 находятся за рубежом, сообщает "Интерфакс-Украина".

51 депутат будет избран по одномандатным округам, еще 50 - по партийным спискам в национальном округе. 

Впервые на выборах в Молдове отменен порог явки, а также разрешена агитация в день выборов, за исключением помещений избирательных участков.

В выборах по национальному округу принимает участие 14 партий и один избирательный блок: Демократическая партия (ДПМ, 53 кандидата), блок ACUM (включающий Партию действия и солидарности и Платформу DA, 55), Партия коммунистов (54), Партия социалистов (ПСРМ, 55), партия "Шор" (51), движение Antimafie (32), "Наша партия" (54), Национал-либеральная партия (40), партия "Народная воля" (30), Партия регионов (43), партия "Демократия дома" (37), Движение профессионалов "Speranta-Надежда" (34), партия "Родина" (35), Экологическая партия зеленых (31) и Либеральная партия (30).

В выборах по 51 одномандатному округу принимают участие 320 кандидатов, из которых 265 - представители партий, а 55 - независимые кандидаты. Только ДПМ и ПСРМ выставили кандидатов в каждом округе. Выборы в округах пройдут в один тур, депутатом станет кандидат, получивший наибольшее число голосов.

Вместе с выборами проходит консультативный референдум: граждане ответят на вопросы о сокращении числа депутатов парламента со 101 до 61 и праве народа отзывать депутатов, если они не исполняют свои обязанности.

Для признания референдума состоявшимся в нем должны принять участие не менее трети избирателей. Референдум не будет иметь юридических последствий. 

В частности, его последний вопрос напрямую противоречит конституции Молдовы и практикам, одобренным Венецианской комиссией Совета Европы.

Власти Молдовы объяснили свою инициативу стремлением "узнать мнение народа по актуальным вопросам реформы политической системы страны". 

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Напомним,

  • За несколько дней до парламентских выборов двое оппозиционных лидеров Молдовы обвинили власти в отравлении.
  • В частности, лидеры партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа Достоинство и правда" (DA) Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что обратились к врачам из-за проблем со здоровьем. Анализы обоих показали отравления тяжелыми металлами, в том числе ртутью.
  • В России против лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка открыли уголовное дело: его обвиняют в организации международной преступной группировки и незаконном выводе денег за пределы РФ.
  • По данным следствия, Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 гг. незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу – около $560 млн). 
  • В Молдове уголовное дело назвали "попыткой России повлиять на результат выборов в стране".

Темы: Молдовавиборы
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