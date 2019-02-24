ЦИК Молдовы пожаловался в полицию на "карусели" из Приднестровья
Центризбирком Молдовы обратился к Генеральному инспектората полиции в связи с жалобой одного из электоральных конкурентов на "организованный подвоз избирателей из Приднестровского региона на участки для голосования".
Об этом сообщила пресс-секретарь Центризбиркома Родика Сырбу, пишет "Укринформ".
"ЦИК обратился к Генеральному инспектората полиции с просьбой разобраться в ситуации", - сообщила она.
Ранее один из конкурентов на выборах заявил, что избирателей из Приднестровского региона привозят на избирательные участки для голосования на автобусах со специальными наклейками.
Утром в воскресенье СМИ сообщили, что автобусы и микроавтобусы с наклейками от компании "Шериф", следующие из Приднестровья на правый берег на избирательные участки, пропускают, а другой транспорт, на котором наклеек нет, разворачивают.
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Напомним,
- 24 февраля в Молдове проходят парламентские выборы по смешанной избирательной системе и консультативный референдум.
- В выборах по национальному округу участвуют 14 партий и один избирательный блок, в выборах по 51 одномандатному округу - 320 кандидатов.
- По данным Центризбиркома, по состоянию на 13:00 явка составляет около 27%, предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь на 25 февраля.
- Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.