ЦИК Молдовы пожаловался в полицию на "карусели" из Приднестровья

Центризбирком Молдовы обратился к Генеральному инспектората полиции в связи с жалобой одного из электоральных конкурентов на "организованный подвоз избирателей из Приднестровского региона на участки для голосования".

Об этом сообщила пресс-секретарь Центризбиркома Родика Сырбу, пишет "Укринформ".

"ЦИК обратился к Генеральному инспектората полиции с просьбой разобраться в ситуации", - сообщила она.

Ранее один из конкурентов на выборах заявил, что избирателей из Приднестровского региона привозят на избирательные участки для голосования на автобусах со специальными наклейками.

Утром в воскресенье СМИ сообщили, что автобусы и микроавтобусы с наклейками от компании "Шериф", следующие из Приднестровья на правый берег на избирательные участки, пропускают, а другой транспорт, на котором наклеек нет, разворачивают.

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Напомним,