На Майдане националисты провели "Вече достоинства за честные выборы"

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 17:29

В центре Киева националистические партии и организации провели акцию "Вече достоинства" с требованиями "За чистые выборы, за достойную жизнь", выступая против практики подкупа избирателей.

Организаторами вече выступили ВО "Свобода", "Правый сектор", "Сокол", ОУН, Конгресс украинских националистов, С14, ОО "Яворина" и другие организации, пишет "Интерфакс-Украина".

Участие в вече, по данным СМИ, приняли несколько тысяч человек.

Собравшиеся держали в руках партийные флаги, а также сделанные от руки или напечатанные плакаты с лозунгами по теме подкупа избирателей на выборах и торговли голосами.

Как заявили в ВО "Свобода", акцией националисты открывают "масштабную кампанию противодействия подкупа во время президентских и парламентских выборов".

По словам инициаторов акции, тех, кто организует массовую скупку голосов, "будут жестко преследовать". 

 
 

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Темы: выборы президента 2019 Киев акции Майдан


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