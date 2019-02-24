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ООС: 12 обстрелов из тяжелого вооружения, есть погибший и раненые

Воскресенье, 24 февраля 2019, 17:09
ООС: 12 обстрелов из тяжелого вооружения, есть погибший и раненые

В воскресенье в результате обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

Всего с начала суток противник 12 раз обстрелял позиции украинских войск.

"При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, во время этих обстрелов применялось также 12 раз с общим расходом 258 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские опорные пункты: дважды - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, в дальнейшем - с автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле поселка Пески.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами также осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-22, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4; из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 - в районе населенного пункта Катериновка; из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП - вблизи населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Золотое-1.

Также в пресс-центре ООС напомнили, что в воскресенье около 5:00 утра под минометные обстрелы оккупантов попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка. При этом полностью разрушены четыре жилых дома.

"Наличие пострадавших и характер разрушений уточняются украинской стороной СЦКК и правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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