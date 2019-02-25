Парламентские выборы в Молдове: лидируют социалисты и демократы

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Понедельник, 25 февраля 2019, 00:24

Партия социалистов и Демократическая партия лидируют на парламентских выборах в Молдове, также в парламент проходят избирательный блок "ACUM" (Сейчас) и партия "Шора".

Таковы итоги голосования после обработки 22% бюллетеней, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Центризбирком Молдовы.

Согласно данным, которые опубликовал Центризбирком, за Партию социалистов проголосовали 30,4% избирателей, за Демократическую партию - 29%, избирательный блок "ACUM" (в его состав входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда") набирает 20%, партия "Шора" - 11% голосов избирателей.

"Другие конкуренты на выборах пока не преодолевают шестипроцентный порог для прохождения в парламент", - говорится в повидоленни.

По предварительным данным, явка на выборах составила около 50%, окончательные данные будут обнародованы в понедельник утром после закрытия последнего избирательного участка в США (7:00 по кишинёвскому/киевскому времени).

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Напомним,

  • 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы по смешанной избирательной системе и консультативный референдум.
  • В выборах по национальному округу участвуют 14 партий и один избирательный блок, в выборах по 51 одномандатному округу - 320 кандидатов.
  • Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.

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Темы: Молдова виборы


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