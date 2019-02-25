В Праге прошел флешмоб "Крым - это Украина"

В чешской Праге в воскресенье, 24 февраля, на Староместской площади прошла акция по случаю Дня крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что акцию организовало посольство Украины в Чехии.

"Участники флешмоба установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами "Putin go home!", "Stop Russian occupation!" и принесли с собой крымскотатарскую и украинскую символику.

Около 30 человек выстроились в цепь с буквами и образовали надпись "Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма.

Все фото: Радио Свобода

"В этот день в 2014 году возле здания Верховной Рады АР Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента автономии им противостояли сторонники аннексии полуострова РФ", - напоминает издание.

Напомним: