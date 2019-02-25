В Праге прошел флешмоб "Крым - это Украина"

341 просмотр
Понедельник, 25 февраля 2019, 06:07

В чешской Праге в воскресенье, 24 февраля, на Староместской площади прошла акция по случаю Дня крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что акцию организовало посольство Украины в Чехии.

"Участники флешмоба установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами "Putin go home!", "Stop Russian occupation!" и принесли с собой крымскотатарскую и украинскую символику.

Около 30 человек выстроились в цепь с буквами и образовали надпись "Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма.

 
Все фото: Радио Свобода
 
 

"В этот день в 2014 году возле здания Верховной Рады АР Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента автономии им противостояли сторонники аннексии полуострова РФ", - напоминает издание.

Напомним: 

  • Ранее программный директор госпредприятия "Крымский дом" Алим Алиев со ссылкой на Меджлис сообщил, что Россия за пять лет оккупации Крыма переселила на остров около полумиллиона россиян.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым Чехия акции оккупация


powered by lun.ua
По теме
Прокуратура расследует более 1500 производств по оккупации Крыма 24 февраля 2019, 13:04
В оккупированном Крыму наградили "беркутовцев", которые были на Майдане 22 февраля 2019, 22:57
Оккупанты переселили в Крым полмиллиона "правильных" россиян – Меджлис 22 февраля 2019, 17:59
Все новости
Главные новости
Победители Оскар 2019: "Зеленая книга", "Богемская рапсодия" и "Человек-паук". Полный список лауреатов
Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить на США ракеты
Балуха перевели из Краснодара в СИЗО Армавира – правозащитники
ООС: 12 обстрелов из тяжелого вооружения, есть погибший и раненые
Все новости
Культура

Оскар 2019: победители ОНЛАЙН

Опыт

История выпускницы интерната

здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів