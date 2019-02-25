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В Праге прошел флешмоб "Крым - это Украина"

Понедельник, 25 февраля 2019, 05:07

В чешской Праге в воскресенье, 24 февраля, на Староместской площади прошла акция по случаю Дня крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что акцию организовало посольство Украины в Чехии.

"Участники флешмоба установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами "Putin go home!", "Stop Russian occupation!" и принесли с собой крымскотатарскую и украинскую символику.

Около 30 человек выстроились в цепь с буквами и образовали надпись "Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма.

 
Все фото: Радио Свобода
 
 

"В этот день в 2014 году возле здания Верховной Рады АР Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента автономии им противостояли сторонники аннексии полуострова РФ", - напоминает издание.

Напомним: 

  • Ранее программный директор госпредприятия "Крымский дом" Алим Алиев со ссылкой на Меджлис сообщил, что Россия за пять лет оккупации Крыма переселила на остров около полумиллиона россиян.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымЧехияакцииоккупация
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