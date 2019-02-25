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Новый рейтинг партий: "Слуга народа" далеко впереди, Оппоблок может "пролететь"

Понедельник, 25 февраля 2019, 12:31
Новый рейтинг партий: Слуга народа далеко впереди, Оппоблок может пролететь

Если бы выборы в парламент Украины происходили в середине февраля, то в Верховную Раду попали бы 6 партий, лидирует "Слуга народа", а на грани - "Гражданская позиция", Радикальная партия, Оппоблок и "Самопомощь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии за 8-20 февраля.

В частности, в лидерах исследования среди украинцев, которые собираются принять участие в парламентских выборах и точно определились с партией, "Слуга народа", которую готовы поддержать 22,7% респондентов.

Далее в рейтинге партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 16,9%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 16,2%.

В Раде также может оказаться новая партия "Оппозиционная платформа - "За Жизнь" с 11,4%.

 

Могут побороть пятипроцентный барьер "Гражданская позиция" кандидата в президенты Анатолия Гриценко с результатом в 6%, а также радикальная партия Олега Ляшко с 5,7%.

Также, с учетом погрешности 1,4%, имеют шанс попасть в Верховную Раду и "Оппозиционный блок" с результатом 4% и партия "Объединение "Самопомощь" с 3,7%.

В то же время, в Раду не проходят партии "Блок Святослава Вакарчука" с 2,3%, Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,7%, "Наши" - 1,5%, "Народный фронт" - 1,4%, "Основа" - 0,9%, "Возрождение" - 0,8%, "УКРОП" - 0,7%.

Кроме того, почти треть опрошенных респондентов - 32,9% заявили, что не определилась с партией, которую желают поддержать.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Исследование проводилось с 8 по 20 февраля 2019 года. Было опрошено 2042 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме АР Крым.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним:

  • По сравнению с опросом Центра Разумкова, тройка партий-лидеров  совпадает с опросом КМИС. В то же время в опросе Центра Разумкова в Раду также проходят "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа - "За жизнь" и Радикальная партия Ляшко.
  • Партия "Слуга народа" не имеет ни недвижимости, ни средств, но имеет Высший совет партии, полные тезки членов которого напрямую связаны со студией "Квартал-95".
  • Выборы в Верховную Раду состоятся в октябре 2019 года.

Украинская правда
Темы: партииВерховная Радаопроссоциология
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