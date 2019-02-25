Замана о подозрении: "Ниже моего достоинства читать эту галиматью"

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Понедельник, 25 февраля 2019, 15:32

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором должны избрать меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане.

Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты, который просил дать время для ознакомления с текстом подозрения и материалами дела.

Возобновиться заседание должно в 19-м часу.

Сам Замана, отвечая на вопрос судьи о подозрении отметил:

"Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью".

 

Он подтвердил, что прибыл в суд в сопровождении правоохранителей, и что утром у него был проведен обыск.

Напомним:

  • 25 февраля бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене.
  • Ему частности вменяют уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.
  • Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.
  • Янукович уволил Заману, по неофициальной информации, из-за того, что тот отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска.
  • Замана свидетельствовал по делу о государственной измене Виктора Януковича. Он говорил, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года. Замана утверждал, что разговаривал по этому поводу с Александром Турчиновым, но тогдашнее руководство якобы решило не отвечать на агрессию.
  • Турчинов назвал эти показания ложью.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Генштаб Янукович Вооруженные силы госизмена


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