Замана о подозрении: "Ниже моего достоинства читать эту галиматью"

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором должны избрать меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане.

Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты, который просил дать время для ознакомления с текстом подозрения и материалами дела.

Возобновиться заседание должно в 19-м часу.

Сам Замана, отвечая на вопрос судьи о подозрении отметил:

"Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью".

Он подтвердил, что прибыл в суд в сопровождении правоохранителей, и что утром у него был проведен обыск.

Напомним: