У Гриценко заявляют, что ЦИК узаконила скупку голосов избирателей
В штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко считают, что Центральная избирательная комиссия своим разъяснением об агитации легализовала подкуп избирателей.
Об этом написал представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий в Facebook.
"Постановление ЦИК №376 позволило юридическим лицам получать средства из избирательного фонда кандидата и тратить их на оплату работ или услуг агитаторов, якобы компенсируя им телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации, что является прямым подкупом избирателей", - напомнил Чернолуцкий.
Кроме того, добавил представитель Гриценко, постановление позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых сделок или трудовых договоров, а юридические лица при этом освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
"Таким образом, ЦИК, во-первых, незаконным способом попыталась вывести в законную плоскость построения схем скупки голосов, которые масштабно развиваются властным кандидатом ("Петина тысяча") по всей стране. А во-вторых, ЦИК разрешила прямо нарушать трудовое и налоговое законодательство Украины, побуждая к уголовному преступлению", - написал Чернолуцкий.
По его словам, Гриценко считает постановление ЦИК №376 незаконным и "уже оспаривает... в административном суде".
Напомним:
- 22 февраля ЦИК разъяснила положения о проведении агитации и подкупе избирателей.
- Согласно документу ЦИК, привлечение избирателей к предвыборной агитации возможно только на безоплатной основе.
- При этом отмечалось, что по договору на организацию или проведение агитации или распространение агитматериалов, физическим лицам, привлеченным к агитации, могут возмещать расходы на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и т.п.
- Кроме того, юридические лица могут предоставлять услуги по организации проведения предвыборной агитации в любых формах, не запрещенных Конституцией и законами, за счет средств избирательных фондов кандидатов.