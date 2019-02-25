У Гриценко заявляют, что ЦИК узаконила скупку голосов избирателей

В штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко считают, что Центральная избирательная комиссия своим разъяснением об агитации легализовала подкуп избирателей.

Об этом написал представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий в Facebook.

"Постановление ЦИК №376 позволило юридическим лицам получать средства из избирательного фонда кандидата и тратить их на оплату работ или услуг агитаторов, якобы компенсируя им телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации, что является прямым подкупом избирателей", - напомнил Чернолуцкий.

Кроме того, добавил представитель Гриценко, постановление позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых сделок или трудовых договоров, а юридические лица при этом освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

"Таким образом, ЦИК, во-первых, незаконным способом попыталась вывести в законную плоскость построения схем скупки голосов, которые масштабно развиваются властным кандидатом ("Петина тысяча") по всей стране. А во-вторых, ЦИК разрешила прямо нарушать трудовое и налоговое законодательство Украины, побуждая к уголовному преступлению", - написал Чернолуцкий.

По его словам, Гриценко считает постановление ЦИК №376 незаконным и "уже оспаривает... в административном суде".

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