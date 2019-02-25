Порошенко рассказал, кем хочет работать после президентства

Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после того, как уйдет с поста президента.

Об этом он сказал в понедельник на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - заявил президент.

Позже в редакцию УП обратился руководитель пресс-службы администрации президента с просьбой уточнить цитату, поскольку, по его словам, президент ответил иначе.

"Когда меня спрашивают, а кем я хочу работать, уже сколько Господь положит работать президентом или после президентских каденции или каденций, я сказал: для меня одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского Парламента от Украины", - уточнили слова Порошенко в пресс-службе.

Напомним: