Порошенко рассказал, кем хочет работать после президентства

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Понедельник, 25 февраля 2019, 16:06

Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после того, как уйдет с поста президента.

Об этом он сказал в понедельник на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - заявил президент.

Напомним:

  • О своей мечте стать депутатом Европарламента Порошенко заявлял еще в мае 2014 года, когда был только кандидатом в президенты.
  • Согласно последнему опросу КМИС, 26,4% украинцев, которые определились, за кого будут голосовать на выборах президента, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, за Порошенко собираются отдать голоса лишь 18%.

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Темы: Порошенко президент выборы президента 2019


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