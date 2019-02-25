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Порошенко рассказал, кем хочет работать после президентства

Понедельник, 25 февраля 2019, 15:06
Порошенко рассказал, кем хочет работать после президентства

Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после того, как уйдет с поста президента.

Об этом он сказал в понедельник на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - заявил президент.

Позже в редакцию УП обратился руководитель пресс-службы администрации президента с просьбой уточнить цитату, поскольку, по его словам, президент ответил иначе.

"Когда меня спрашивают, а кем я хочу работать, уже сколько Господь положит работать президентом или после президентских каденции или каденций, я сказал: для меня одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского Парламента от Украины", - уточнили слова Порошенко в пресс-службе.

Напомним:

  • О своей мечте стать депутатом Европарламента Порошенко заявлял еще в мае 2014 года, когда был только кандидатом в президенты.
  • Согласно последнему опросу КМИС, 26,4% украинцев, которые определились, за кого будут голосовать на выборах президента, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, за Порошенко собираются отдать голоса лишь 18%.

Темы: Порошенкопрезидентвыборы президента 2019
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