Порошенко рассказал, кем хочет работать после президентства

Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после того, как уйдет с поста президента.

Об этом он сказал в понедельник на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - заявил президент.

Напомним: