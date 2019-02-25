Порошенко рассказал, кем хочет работать после президентства
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Понедельник, 25 февраля 2019, 16:06
Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после того, как уйдет с поста президента.
Об этом он сказал в понедельник на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".
"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - заявил президент.
Напомним:
- О своей мечте стать депутатом Европарламента Порошенко заявлял еще в мае 2014 года, когда был только кандидатом в президенты.
- Согласно последнему опросу КМИС, 26,4% украинцев, которые определились, за кого будут голосовать на выборах президента, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, за Порошенко собираются отдать голоса лишь 18%.
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