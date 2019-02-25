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Международные наблюдатели заявили о признаках подкупа на выборах в Молдове

Понедельник, 25 февраля 2019, 16:12

Парламентские выборы в Молдове 24 февраля были конкурентными, и основные права были в целом соблюдены, но сама избирательная кампания была запятнана обвинениями в давлении на государственных служащих, явными признаками подкупа голосов избирателей и злоупотреблением государственными ресурсами.

Об этом говорится в совместном заявлении международных наблюдателей, среди которых представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европейского парламента.

Наблюдатели заявили, что контроль и владение средствами массовой информации политическими субъектами в ходе кампании ограничили диапазон точек зрения, которые подавались избирателям.

В то же время наблюдатели заявляют, что в большинстве аспектов выборы были проведены профессионально и прозрачно. Наблюдатели положительно оценили результаты голосования, несмотря на трудности и путаницу, вызванные введением новой системы и одновременным проведением референдума, что вызвало проблемы при подсчете голосов.

Вместе с тем они подчеркнули, что новая избирательная система Молдовы подтвердила опасения Совета Европы в связи с отсутствием механизмов предотвращения влияния на избирателей со стороны крупного бизнеса.

"День выборов в целом был организован хорошо. Как показала кампания, новая избирательная система, к сожалению, подтвердила основные опасения Венецианской комиссии Совета Европы, в частности об отсутствии эффективных механизмов предотвращения чрезмерного влияния со стороны состоятельных бизнесменов в сочетании с плохой системой надзора за финансированием партий и кандидатов и неадекватными наказаниями", - заявил глава делегации наблюдательной миссии ПАСЕ Клод Керн (Франция, ALDE).

Напомним, первое место по итогам выборов в Молдове заняла пророссийская партия социалистов, однако ей не хватит голосов для формирования правительства.

На втором месте - блок оппозиции ACUM, объединивший ключевые оппозиционные партии, возглавляемые Майей Санду и Андреем Нэстасе.

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Европейская правда

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Темы: Молдовавиборы
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